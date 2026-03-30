Невидимые солдаты: США испытывают новое оружие

Корпус морской пехоты США работает над созданием нового поколения военного камуфляжа, позволяющего солдатам оставаться незаметными для беспилотников и тепловизионных систем. Разработка базируется в частности на опыте современной войны в Украине, где дроны стали одним из ключевых инструментов на поле боя.

США разрабатывают камуфляж от тепловизоров. Фото из открытых источников

Как сообщает Defense News, Командование систем морской пехоты США ищет решение для создания многоспектральной камуфляжной одежды. Речь идет о специальных плащах или накидках, которые способны скрывать военных не только от человеческого глаза, но и от инфракрасных датчиков, используемых в разведывательных и ударных беспилотниках.

По требованиям США новая система должна работать сразу в пяти диапазонах обнаружения: в видимом спектре, ближнем инфракрасном, коротковолновом, средневолновом и длинноволновом инфракрасном диапазонах. Таким образом, военные смогут уменьшить риск обнаружения современными сенсорами, которыми оснащены дроны.

Кроме того, американское командование имеет четкие технические требования. Камуфляж должен делать невидимым солдата от визуального наблюдения на расстоянии не менее одного километра. В то же время, для инфракрасных сенсоров среднего диапазона минимальная дистанция маскировки должна составлять около пяти километров.

Разработчики также получили ряд практических требований. Камуфляжная накидка должна весить не более 1,6 кг, а желательно до одного. Она должна полностью покрывать тело военного и одеваться поверх стандартной формы менее чем за 15 секунд. Кроме того, материал должен выдерживать не менее 50 циклов стирки и до трех месяцев интенсивного использования в полевых условиях.

США не единственные, кто работает над такими технологиями. Подобные системы уже разрабатываются в Великобритании, где заказали камуфляж Barracuda у шведской оборонной компании Saab. Отдельные решения для маскировки от тепловизоров создают украинские производители.

