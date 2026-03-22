Найпотужніша ракета Ірану: що відомо про балістичну систему "Хоррамшахр"

Іранська ракета "Хоррамшахр" здатна вражати цілі на відстані до 2000 км.

22 березня 2026, 09:45
Slava Kot

Балістична ракета "Хоррамшахр" вважається однією з найпотужніших у ракетному арсеналі Ірану. За оцінками військових експертів, ця зброя здатна завдавати ударів на великій відстані та нести значну бойову частину, що робить її важливим елементом іранської оборонної стратегії.

Найпотужніша ракета Ірану: що відомо про балістичну систему "Хоррамшахр"

Іранська ракета "Хоррамшахр". Фото: Мохаммад Хасан Заріфманеш/Fars Media Corporation

Ракета "Хоррамшахр" створена на основі північнокорейської системи "Хвасон-10", яку Тегеран отримав у межах військово-технічної співпраці з Північною Кореєю. На відміну від старіших іранських ракет, що використовували технології ще радянської епохи, нова система отримала модернізований двигун та інше паливо.

Для запуску цієї балістичної ракети застосовується комбінація асиметричного диметилгідразину та чотириоксиду азоту. Це високотоксичні компоненти, які використовуються у ракетних системах ще з часів холодної війни. Важливою особливістю ракети "Хоррамшахр" є герметичні резервуари, що дозволяють зберігати паливо у ракеті протягом тривалого часу без дозаправлення. Завдяки цьому підготовка до запуску може тривати кілька хвилин.

Найпотужніша ракета Ірану: що відомо про балістичну систему ”Хоррамшахр” - фото 2

Ракета "Хоррамшахр". Фото: Fars Media Corporation

Остання відома модифікація балістичної ракети "Хоррамшахр-4" була офіційно представлена у 2023 році. За наявними даними, ракета має довжину близько 13 метрів, діаметр 1,5 метра та стартову масу приблизно 25 тонн. Бойова частина ракети може важити до 1500 кілограмів, що удвічі більше, ніж у попередніх версій. Максимальна дальність польоту "Хоррамшахр-4" становить до 2000 кілометрів, тоді як найкоротша відстань від Ірану до України сягає 1500 кілометрів.

Ракета "Хоррамшахр" оснащена системою наведення, яка дозволяє коригувати траєкторію польоту. За деякими даними, вона може використовувати радіолокаційні або оптичні системи для порівняння зображень місцевості та точнішого ураження цілі.

Вперше ракети цього типу застосували під час 12-денної війни на Близькому Сході минулого року. Тепер Іран використовує "Хоррамшахр" проти Ізраїлю та інших країн регіону, після початку ізраїльсько-американської атаки 28 лютого.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Іран атакував балістичною ракетою країну НАТО.

Також "Коментарі" писали, що Іран відповів на жорсткий ультиматум Трампа щодо Ормузької протоки.



