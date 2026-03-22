Самая мощная ракета Ирана: что известно о баллистической системе "Хоррамшахр"
Самая мощная ракета Ирана: что известно о баллистической системе "Хоррамшахр"

Иранская ракета "Хоррамшахр" способна поражать цели на расстоянии до 2000 км.

22 марта 2026, 09:45
Slava Kot

Баллистическая ракета "Хоррамшахр" считается одной из самых мощных в ракетном арсенале Ирана. По оценкам военных экспертов, это оружие способно наносить удары на большом расстоянии и нести значительную боевую часть, что делает ее важным элементом иранской оборонной стратегии.

Иранская ракета "Хоррамшахр". Фото: Мохаммад Хасан Зарифманеш/Fars Media Corporation

Ракета "Хоррамшахр" создана на основе северокорейской системы "Хвасон-10", полученной Тегераном в рамках военно-технического сотрудничества с Северной Кореей. В отличие от более старых иранских ракет, использовавших технологии еще советской эпохи, новая система получила модернизированный двигатель и другое топливо.

Для запуска этой баллистической ракеты используется комбинация асимметричного диметилгидразина и четырехоксида азота. Это высокотоксичные компоненты, которые используются в ракетных системах со времен холодной войны. Важной особенностью ракеты "Хоррамшахр" являются герметичные резервуары, позволяющие хранить топливо в ракете в течение длительного времени без дозаправки. Благодаря этому подготовка к запуску может занять несколько минут.

Самая мощная ракета Ирана: что известно о баллистической системе ”Хоррамшахр” - фото 2

Ракета "Хорремшахр". Фото: Fars Media Corporation

Последняя известная модификация баллистической ракеты "Хоррамшахр-4" была официально представлена в 2023 году. По имеющимся данным, ракета имеет длину около 13 метров, диаметр 1,5 метра и стартовую массу около 25 тонн. Боевая часть ракеты может весить до 1500 килограммов, что вдвое больше, чем у предыдущих версий. Максимальная дальность полета "Хоррамшахр-4" составляет до 2000 километров, тогда как кратчайшее расстояние от Ирана до Украины составляет 1500 километров.

Ракета "Хоррамшахр" оснащена системой наведения, позволяющей корректировать траекторию полета. По некоторым данным, она может использовать радиолокационные или оптические системы для сравнения изображений местности и более точного поражения цели.

Впервые ракеты этого типа применили во время 12-дневной войны на Ближнем Востоке в прошлом году. Теперь Иран использует "Хоррамшахр" против Израиля и других стран региона после начала израильско-американской атаки 28 февраля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Иран атаковал баллистической ракетой страну НАТО.

Также "Комментарии" писали, что Иран ответил на жесткий ультиматум Трампа по Ормузскому проливу.



