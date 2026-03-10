Найдивніша авіакатастрофа у світі: винищувач F-11 збив сам себе

Інциденти з "дружнім вогнем" у військовій історії не є рідкістю. Але випадок, коли літак збиває сам себе, звучить як сюжет фантастичного фільму. Саме це сталося у 1956 році з першим надзвуковим палубним літаком ВМС США винищувачем Grumman F-11F Tiger.

Винищувач F-11 Tiger. Фото з відкритих джерел

Пілот-випробувач Том Аттрідж піднявся в небо над Атлантикою з аеродрому на Лонг-Айленді, щоб провести тестування озброєння. На висоті близько 7 км він розпочав пікірування зі швидкістю 1 Мах і здійснив кількасекундну чергу пострілів з 20-мм гармат.

Невдовзі Аттрідж відчув удар по літаку та втрату потужності. Спершу він подумав, що зіткнувся з птахом. Насправді ж сталося дещо неймовірне — літак наздогнав власні снаряди.

Хоча початкова швидкість куль перевищувала 3600 км/год, вони швидко сповільнилися через опір повітря. Сам F-11 розганявся до 1400-1500 км/год і, продовжуючи зниження, за 11 секунд "увійшов" у траєкторію власного вогню. Після цього снаряди, випущені пілотом кілька секунд тому влучили в кабіну, ніс і двигун літака.

Аттрідж дивом вижив, отримавши переломи ніг і хребців, а літак розбився в лісі недалеко від злітної смуги. Цей випадок став важливим уроком для інженерів епохи Холодної війни, коли надзвукові швидкості створюють нові, раніше неочевидні ризики для літаків та пілотів. Подальші розробки авіації вже враховували ці небезпеки.

Таким чином історія винищувача F-11 Tiger залишається однією з найпарадоксальніших авіакатастроф в історії, коли пілот літака збив сам себе "дружнім вогнем".

