Самая удивительная авиакатастрофа в мире: истребитель F-11 сбил сам себя

Инциденты с "дружеским огнем" в военной истории не редкость. Но случай, когда самолет сбивает себя, звучит как сюжет фантастического фильма. Это произошло в 1956 году с первым сверхзвуковым палубным самолетом ВМС США истребителем Grumman F-11F Tiger.

Истребитель F-11 Tiger. Фото из открытых источников

Пилот-испытатель Том Атридж поднялся в небо над Атлантикой с аэродрома на Лонг-Айленде, чтобы провести тестирование вооружения. На высоте около 7 км он начал пикирование со скоростью 1 Мах и совершил несколько выстрелов из 20-мм пушек.

Вскоре Атридж почувствовал удар по самолету и потерю мощности. Сначала он подумал, что столкнулся с птицей. На самом же деле произошло невероятное — самолет догнал собственные снаряды.

Хотя начальная скорость пуль превышала 3600 км/ч, они быстро замедлились из-за сопротивления воздуху. Сам F-11 разгонялся до 1400-1500 км/ч и, продолжая понижение, за 11 секунд "вошел" в траекторию собственного огня. После этого снаряды, выпущенные пилотом несколько секунд назад, попали в кабину, нос и двигатель самолета.

Атридж чудом выжил, получив переломы ног и позвонков, а самолет разбился в лесу недалеко от взлетной полосы. Этот случай стал важным уроком для инженеров эпохи Холодной войны, когда сверхзвуковые скорости создают новые, ранее неочевидные риски для самолетов и пилотов. Последующие разработки авиации уже учитывали эти опасности.

Таким образом, история истребителя F-11 Tiger остается одной из самых парадоксальных авиакатастроф в истории, когда пилот самолета сбил сам себя "дружественным огнем".

