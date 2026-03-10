logo

Самая удивительная авиакатастрофа в мире: истребитель F-11 сбил сам себя
commentss НОВОСТИ Все новости

Самая удивительная авиакатастрофа в мире: истребитель F-11 сбил сам себя

В 1956 году истребитель F-11 Tiger во время испытаний стрельбы попал в себя.

10 марта 2026, 07:35
Автор:
avatar

Slava Kot

Инциденты с "дружеским огнем" в военной истории не редкость. Но случай, когда самолет сбивает себя, звучит как сюжет фантастического фильма. Это произошло в 1956 году с первым сверхзвуковым палубным самолетом ВМС США истребителем Grumman F-11F Tiger.

Самая удивительная авиакатастрофа в мире: истребитель F-11 сбил сам себя

Истребитель F-11 Tiger. Фото из открытых источников

Пилот-испытатель Том Атридж поднялся в небо над Атлантикой с аэродрома на Лонг-Айленде, чтобы провести тестирование вооружения. На высоте около 7 км он начал пикирование со скоростью 1 Мах и совершил несколько выстрелов из 20-мм пушек.

Вскоре Атридж почувствовал удар по самолету и потерю мощности. Сначала он подумал, что столкнулся с птицей. На самом же деле произошло невероятное — самолет догнал собственные снаряды.

Хотя начальная скорость пуль превышала 3600 км/ч, они быстро замедлились из-за сопротивления воздуху. Сам F-11 разгонялся до 1400-1500 км/ч и, продолжая понижение, за 11 секунд "вошел" в траекторию собственного огня. После этого снаряды, выпущенные пилотом несколько секунд назад, попали в кабину, нос и двигатель самолета.

Атридж чудом выжил, получив переломы ног и позвонков, а самолет разбился в лесу недалеко от взлетной полосы. Этот случай стал важным уроком для инженеров эпохи Холодной войны, когда сверхзвуковые скорости создают новые, ранее неочевидные риски для самолетов и пилотов. Последующие разработки авиации уже учитывали эти опасности.

Таким образом, история истребителя F-11 Tiger остается одной из самых парадоксальных авиакатастроф в истории, когда пилот самолета сбил сам себя "дружественным огнем".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 5 самых быстрых военных самолетах в истории.

Также "Комментарии" писали, что Кувейт сбил три американских истребителя "дружественным огнем".



