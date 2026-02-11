Натиснула — і поліція вже знає: школярка з ПАР створила “тривожну сережку”, яка може врятувати життя

У Південній Африці з’явився технологічний проєкт, який може змінити підхід до особистої безпеки жінок і дітей. Як повідомляє Benchmark, молода розробниця Бохлале Мпахлеле створила спеціальну "тривожну сережку" — компактний носимий пристрій, що дозволяє непомітно подати сигнал про небезпеку.

Юна інженерка з Південної Африки розробила гаджет проти насильства та торгівлі людьми

Ідея виникла ще у 2020 році, коли дівчина навчалася в 11 класі школи SJ van der Merwe у провінції Лімпопо. У 16 років вона спроєктувала прототип під назвою Alerting Earpiece — мініатюрну прикрасу з прихованою кнопкою активації.

Після натискання пристрій миттєво надсилає сигнал тривоги обраним контактам і правоохоронцям, передає GPS-координати та автоматично активує приховану камеру. Зроблені знімки можуть допомогти у встановленні особи нападника, а дані геолокації — швидше знайти постраждалу. Розробка спрямована на протидію гендерному насильству та торгівлі людьми — проблемам, які залишаються гострими в регіоні.

Прототип отримав бронзову медаль на конкурсі Eskom Expo for Young Scientists. Про винахід повідомляли BBC Africa, Metro FM і SABC Morning Live, а керівництво провінції назвало Мпахлеле прикладом для молоді.

Після завершення школи вона заснувала компанію Mphahlele Alerts (Pty) Ltd, щоб продовжити розробку та підготувати пристрій до комерційного запуску. Її стратегічна мета — інтегрувати сережку в національну систему екстреного реагування, щоб сигнал автоматично потрапляв у відповідні служби.

Хоча фінальна версія продукту ще перебуває в розробці, сам проєкт уже став прикладом того, як молодіжні ініціативи можуть відповідати на складні соціальні виклики за допомогою технологій. Окрім підприємницької діяльності, Мпахлеле займається менторством для школярок, які цікавляться наукою, та популяризує участь жінок у технологічній сфері через шкільний науковий клуб і радіопрограми.

Читайте також в "Коментарях", що вчені шокували тим, що відбувається з імунітетом після одужання від коронавірусу.