Нажала — и полиция уже знает: школьница из ЮАР создала "тревожную серьгу", которая может спасти жизнь
commentss НОВОСТИ Все новости

Нажала — и полиция уже знает: школьница из ЮАР создала "тревожную серьгу", которая может спасти жизнь

Проект 16-летней изобретательницы уже отметили на национальном уровне и готовится к выходу на рынок.

11 февраля 2026, 15:09
Проніна Анна

В Южной Африке появился технологический проект, способный изменить подход к личной безопасности женщин и детей. Как сообщает Benchmark, молодая разработчик Бохлале Мпахлеле создала специальную "тревожную серьгу" — компактное носимое устройство, позволяющее незаметно подать сигнал об опасности.

Нажала — и полиция уже знает: школьница из ЮАР создала "тревожную серьгу", которая может спасти жизнь

Юная инженерка из Южной Африки разработала гаджет против насилия и торговли людьми

Идея возникла еще в 2020 году, когда девушка училась в 11-м классе школы SJ van der Merwe в провинции Лимпопо. В 16 лет она спроектировала прототип под названием Alerting Earpiece – миниатюрное украшение со скрытой кнопкой активации.

После нажатия устройство мгновенно посылает сигнал тревоги выбранным контактам и стражам порядка , передает GPS-координаты и автоматически активирует скрытую камеру. Сделанные снимки могут помочь в установлении личности нападающего, а данные геолокации – скорее найти пострадавшую. Разработка направлена на противодействие гендерному насилию и торговле людьми – проблемам, которые остаются острыми в регионе.

Прототип получил бронзовую медаль на конкурс Eskom Expo for Young Scientists. Об изобретении сообщали BBC Africa, Metro FM и SABC Morning Live, а руководство провинции назвало Мпахлеле примером для молодежи.

После окончания школы она основала компанию Mphahlele Alerts (Pty) Ltd, чтобы продолжить разработку и подготовить устройство к коммерческому запуску. Ее стратегическая цель – интегрировать серьгу в национальную систему экстренного реагирования, чтобы сигнал автоматически попадал в соответствующие службы.

Хотя финальная версия продукта еще в разработке, сам проект уже стал примером того, как молодежные инициативы могут отвечать на сложные социальные вызовы с помощью технологий. Кроме предпринимательской деятельности, Мпахлеле занимается менторством для интересующихся наукой школьниц и популяризирует участие женщин в технологической сфере через школьный научный клуб и радиопрограммы.

Читайте также в "Комментариях", что ученые шокировали, что происходит с иммунитетом после выздоровления от коронавируса.



