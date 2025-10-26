Мережу сколихнула неймовірно реалістична секс-лялька (ВІДЕО)



















У соцмережах стрімко набирає популярність відео з надзвичайно реалістичною секс-лялькою, створеною нібито китайським виробником товарів для дорослих. Багато глядачів визнали, що на перших секундах ролика було майже неможливо зрозуміти, чи перед ними жива людина або ж штучний секс-робот.

Реалістична секс-лялька. Фото з відкритих джерел

На відео видно обличчя секс-ляльки у вигляді жінки з прямим темним волоссям і сірими очима. Модель для дорослих виглядає настільки природно, що лише коли рука людини починає рухати її обличчя, зокрема розтягує губи та ніс, стає зрозуміло, що це секс-робот.

Структура "шкіри" виглядає надзвичайно переконливо, що спричинило хвилю обговорень у мережі. Коментарі під відео виявилися різноманітними, дехто висловив захоплення від настільки реалістичних технологій в індустрії сексу, тоді як інші заявляли про відвертий шок через занадто сильну подібність до людини у секс-ляльки.

"Це жах! Страх бере!", — пише один.

"Я тільки з середини ролика зрозумів, що це не людина", — додає інший.

Деякі користувачі поставилися з гумором до секс-ляльки заявивши, що "всього півтора кілобаксів, але на дистанції заощадиш!", а хтось висловив думку, що іграшка для дорослих "виглядає природніше, ніж деякі дівчата з філерами".

Однак частина користувачів назвала подібні винаходи "ознакою деградації людства" та "останнім ступенем самотності".

Крім того, деякі користувачі засумнівалися в автентичності відео, припускаючи, що воно могло бути створене штучним інтелектом, або ж у кадрі була справжня людина, яка навмисно імітувала секс-ляльку.

"Та жива вона! Рот відкривався, коли слина потяглася", — написав один із глядачів.

За даними китайських онлайн-магазинів, ціна подібних секс-роботів починається від 1 900 доларів (приблизно 80 тисяч гривень). Такі моделі можуть мати вбудовані сенсори дотику, реалістичну текстуру шкіри та базову міміку.

