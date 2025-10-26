Сеть всколыхнула невероятно реалистичная секс-кукла (ВИДЕО)



















В соцсетях стремительно набирает популярность видео с очень реалистичной секс-куклой, созданной якобы китайским производителем товаров для взрослых. Многие зрители признали, что на первых секундах ролика было почти невозможно понять, перед ними живой человек или искусственный секс-робот.

Реалистичная секс-кукла. Фото из открытых источников

На видео видно лицо секс-куклы в виде женщины с прямыми темными волосами и серыми глазами. Модель для взрослых выглядит настолько естественно, что только когда рука человека начинает двигать лицо, в частности растягивает губы и нос, становится понятно, что это секс-робот.

Структура "кожи" выглядит чрезвычайно убедительно, что повлекло за собой волну обсуждений в сети. Комментарии под видео оказались разнообразными, некоторые выразили восхищение от столь реалистичных технологий в индустрии секса, тогда как другие заявляли об откровенном шоке из-за слишком сильного сходства с человеком у секс-куклы.

"Это ужас! Страх берет!", – пишет один.

"Я только из середины ролика понял, что это не человек", – добавляет другой.

Некоторые пользователи отнеслись с юмором к секс-кукле, заявив, что "всего полтора килобакса, но на дистанции сэкономишь!", а кто-то выразил мнение, что игрушка для взрослых "выглядит естественнее, чем некоторые девушки с филлерами".

Однако часть пользователей назвала подобные изобретения "признаком деградации человечества" и "последней степенью одиночества".

Кроме того, некоторые пользователи усомнились в подлинности видео, предполагая, что оно могло быть создано искусственным интеллектом, или же в кадре был настоящий человек, намеренно имитировавший секс-куклу.

"Да жива она! Рот открывался, когда слюна потянулась", — написал один из зрителей.

По данным китайских онлайн-магазинов, цена подобных секс-роботов начинается от 1900 долларов (примерно 80 тысяч гривен). Такие модели могут иметь встроенные сенсоры осязания, реалистичную текстуру кожи и базовую мимику.

