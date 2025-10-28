McDonald’s змінює формат обслуговування в Україні

Рубрики
Ткачова Марія
В Україні 28 жовтня 2025 року McDonald’s розпочав тестування нового сервісу "Мобільне замовлення", який дозволяє клієнтам робити замовлення через мобільний застосунок і забирати його у вибраному ресторані, щойно страва буде готова. Про це повідомили в пресслужбі компанії.
Онлайн-сервіс у McDonald’s
Поки що функція доступна лише у чотирьох київських ресторанах — на вулицях Євгена Сверстюка, Софійській, Гришка та проспекті Правди. Після тестового етапу компанія планує поступово запустити сервіс по всій Україні.
Завдяки новій функції користувачі можуть обрати ресторан, додати страви з меню у кошик, оплатити замовлення онлайн і визначити зручний спосіб отримання — через "МакДрайв", у зоні видачі або з обслуговуванням за столиком.
McDonald’s зазначає, що подібний сервіс уже успішно працює у багатьох країнах, зокрема у США, Канаді, Німеччині та Великій Британії, де він значно скоротив час очікування та підвищив комфорт відвідувачів.
Запуск "Мобільного замовлення" в Україні стане ще одним кроком компанії у цифровій трансформації та вдосконаленні обслуговування клієнтів.