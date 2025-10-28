McDonald's меняет формат обслуживания в Украине

В Украине 28 октября 2025 года McDonald's приступил к тестированию нового сервиса "Мобильный заказ", который позволяет клиентам делать заказ через мобильное приложение и забирать его в выбранном ресторане, как только блюдо будет готово. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Онлайн-сервис в McDonald’s

Пока функция доступна только в четырех киевских ресторанах — на улицах Евгения Сверстюка, Софийской, Гришко и проспекте Правды. После тестового этапа, компания планирует постепенно запустить сервис по всей Украине.

Благодаря новой функции пользователи могут выбрать ресторан, добавить блюда из меню в корзину, оплатить заказ онлайн и определить удобный способ получения через "МакДрайв", в зоне выдачи или с обслуживанием за столиком.

McDonald's отмечает, что подобный сервис уже успешно работает во многих странах, включая США, Канаду, Германию и Великобританию, где он значительно сократил время ожидания и повысил комфорт посетителей.

Запуск Мобильного заказа в Украине станет еще одним шагом компании в цифровой трансформации и совершенствовании обслуживания клиентов.

