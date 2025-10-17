Майбутнє людства до 2045 року: засновник Amazon шокував перспективами для кожного

Засновник Amazon і космічної компанії Blue Origin Джефф Безос поділився амбітним прогнозом щодо майбутнього людства. За його словами, вже до 2045 року космос стане місцем постійного проживання мільйонів людей. Вони житимуть на орбітальних станціях і в космічних колоніях, у той час, як роботи виконуватимуть більшість завдань на поверхні Місяця та інших планет.

Фото: з відкритих джерел

Під час виступу на Italian Tech Week 2025, Безос заявив, що світ перебуває на порозі нової епохи, де зміниться саме поняття "життя" — воно більше не буде прив'язане виключно до Землі.

"Я не розумію, як у таку епоху можна бути песимістом. Технології стрімко змінюють усе навколо. Через 20 років життя в космосі стане не потребою, а мрією, яку зможуть реалізувати мільйони", — заявив мільярдер.

Він вважає, що майбутнє колонізація космосу передбачає повну автоматизацію: саме роботи братимуть на себе небезпечну або рутинну роботу на інших планетах. Такий підхід, за його словами, економічно вигідніший і безпечніший, ніж відправлення туди людей.

Оптимістичний погляд Безоса поділяють і інші гравці технологічного ринку. Зокрема, Сем Альтман з OpenAI впевнений, що вже протягом наступного десятиліття випускники шукатимуть вакансії в космосі, а не в офісах на Землі. А Ілон Маск обіцяє першу людську місію на Марс ще до 2028 року.

Навіть Білл Гейтс, який закликає зосередитись на глобальних проблемах планети, визнає потенціал штучного інтелекту у трансформації людського життя: коротші робочі тижні, передача рутинних обов'язків машинам і більше часу для розвитку.

Якщо прогнози збудуться, вже в найближчі десятиліття настане епоха, коли "місячне відрядження" чи "офіс на орбіті" стануть не фантастикою, а звичною частиною кар'єрного зростання.

Портал "Коментарі" вже писав, що засновник Amazon і мільярдер Джефф Безос, чий статок оцінюється у 220 мільярдів доларів, готує суворий шлюбний контракт із Лорен Санчес, який пара планує підписати перед весіллям.