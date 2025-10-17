Будущее человечества до 2045 года: основатель Amazon шокировал перспективами для каждого

Основатель Amazon и космической компании Blue Origin Джефф Безос поделился амбициозным прогнозом по поводу будущего человечества. По его словам, уже к 2045 году космос станет местом постоянного жительства миллионов людей. Они будут жить на орбитальных станциях и в космических колониях, в то время как работы будут выполнять большинство задач на поверхности Луны и других планет.

Фото: из открытых источников

Во время выступления на Italian Tech Week 2025, Безос заявил, что мир находится на пороге новой эпохи, где изменится само понятие "жизнь" — она больше не будет привязана исключительно к Земле.

"Я не понимаю, как в такую эпоху можно быть пессимистом. Технологии быстро меняют все вокруг. Через 20 лет жизнь в космосе станет не потребностью, а мечтой, которую смогут реализовать миллионы", — заявил миллиардер.

Он считает, что будущее колонизация космоса предполагает полную автоматизацию: именно работы будут брать на себя опасную или рутинную работу на других планетах. Такой подход, по его словам, экономически более выгоден и безопасен, чем отправление туда людей.

Оптимистический взгляд Безоса разделяют и другие игроки технологического рынка. В частности, Сэм Альтман из OpenAI уверен, что уже в следующем десятилетии выпускники будут искать вакансии в космосе, а не в офисах на Земле. А Илон Маск обещает первую человеческую миссию на Марс еще до 2028 года.

Даже Билл Гейтс, призывающий сосредоточиться на глобальных проблемах планеты, признает потенциал искусственного интеллекта в трансформации человеческой жизни: более короткие рабочие недели, передача рутинных обязанностей машинам и большее время для развития.

Если прогнозы сбудутся, уже в ближайшие десятилетия наступит эпоха, когда "лунная командировка" или "офис на орбите" станут не фантастикой, а привычной частью карьерного роста.

