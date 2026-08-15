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Китай приголомшив рекордом: до якої швидкості розігнали поїзд за лічені секунди

Експериментальний склад масою 1,1 тонни встановив новий рекорд на кілометровому полігоні, але про пасажирські перевезення на такій швидкості поки не йдеться

15 серпня 2026, 17:35
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Кравцев Сергей

У Китаї експериментальний потяг на магнітній подушці розігнали з місця до 800 км/год лише за 5,3 секунди. Дослідники випробовували технологію на спеціальному полігоні в провінції Хубей, а досягнута швидкість стала новим рекордом для такого типу експериментів.

Китай приголомшив рекордом: до якої швидкості розігнали поїзд за лічені секунди

Китайський поїзд. Фото: із відкритих джерел

Поїзд масою близько 1,1 тонни подолав на максимальній швидкості близько 600 метрів, після чого безпечно зупинився в кінці випробувальної ділянки. За останні роки китайська лабораторія вже втретє оновлює власний рекорд: у червні 2025 року експериментальний склад розігнали до 650 км/год, а в липні – до 700 км/год.

Технологія магнітної левітації передбачає, що транспортний засіб не контактує колесами з рейками. Потяг утримується над напрямною завдяки потужному магнітному полю, а тяга також створюється електромагнітними силами. Це дозволяє усунути опір коченню, однак на дуже високій швидкості серйозною проблемою залишається опір повітря.

Швидкість 800 км/год – це близько 222 метрів за секунду. За розгону протягом 5,3 секунди середнє прискорення становило приблизно 4,3 g. Для звичайних пасажирських перевезень таке навантаження було б неприйнятним, тому нинішній результат не означає готовності створити поїзд, яким люди зможуть їздити зі швидкістю 800 км/год.

Головна мета експерименту – перевірити можливості електромагнітної тяги, систем левітації, енергопостачання та управління під час надвисокошвидкісного руху. У майбутньому технологію планують використовувати для розробки нових магнітопланів, надшвидкісних випробувальних систем і технологій, які можуть бути пов’язані з космічними запусками.

Дослідникам ще належить вирішити низку проблем – від безпечного розгону і гальмування до допустимих навантажень для пасажирів та величезної вартості інфраструктури. Тому китайський рекорд наразі є передусім демонстрацією технологічних можливостей, а не початком ери 800-кілометрових пасажирських поїздів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – ганьба для Пекіна: китайська технологія, яка мала здивувати світ, "розвалюється" у повітрі.




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Джерело: https://www.derstandard.at/story/3000000335601/china-testet-den-neuen-superzug-von-0-auf-800-in-nur-fuenf-sekunden?ref=niewidget&rank=4
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