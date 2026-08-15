Китай приголомшив рекордом: до якої швидкості розігнали поїзд за лічені секунди

У Китаї експериментальний потяг на магнітній подушці розігнали з місця до 800 км/год лише за 5,3 секунди. Дослідники випробовували технологію на спеціальному полігоні в провінції Хубей, а досягнута швидкість стала новим рекордом для такого типу експериментів.

Китайський поїзд. Фото: із відкритих джерел

Поїзд масою близько 1,1 тонни подолав на максимальній швидкості близько 600 метрів, після чого безпечно зупинився в кінці випробувальної ділянки. За останні роки китайська лабораторія вже втретє оновлює власний рекорд: у червні 2025 року експериментальний склад розігнали до 650 км/год, а в липні – до 700 км/год.

Технологія магнітної левітації передбачає, що транспортний засіб не контактує колесами з рейками. Потяг утримується над напрямною завдяки потужному магнітному полю, а тяга також створюється електромагнітними силами. Це дозволяє усунути опір коченню, однак на дуже високій швидкості серйозною проблемою залишається опір повітря.

Швидкість 800 км/год – це близько 222 метрів за секунду. За розгону протягом 5,3 секунди середнє прискорення становило приблизно 4,3 g. Для звичайних пасажирських перевезень таке навантаження було б неприйнятним, тому нинішній результат не означає готовності створити поїзд, яким люди зможуть їздити зі швидкістю 800 км/год.

Головна мета експерименту – перевірити можливості електромагнітної тяги, систем левітації, енергопостачання та управління під час надвисокошвидкісного руху. У майбутньому технологію планують використовувати для розробки нових магнітопланів, надшвидкісних випробувальних систем і технологій, які можуть бути пов’язані з космічними запусками.

Дослідникам ще належить вирішити низку проблем – від безпечного розгону і гальмування до допустимих навантажень для пасажирів та величезної вартості інфраструктури. Тому китайський рекорд наразі є передусім демонстрацією технологічних можливостей, а не початком ери 800-кілометрових пасажирських поїздів.

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