Китай ошеломил рекордом: до какой скорости разогнали поезд за считанные секунды

В Китае экспериментальный поезд на магнитной подушке разогнал с места до 800 км/ч всего за 5,3 секунды. Исследователи испытывали технологию на специальном полигоне в провинции Хубэй, а достигнутая скорость стала новым рекордом такого типа экспериментов.

Китайский поезд. Фото: из открытых источников

Поезд массой около 1,1 тонн преодолел на максимальной скорости около 600 метров, после чего безопасно остановился в конце испытательного участка. За последние годы китайская лаборатория уже в третий раз обновляет свой рекорд: в июне 2025 года экспериментальный состав разогнали до 650 км/ч, а в июле – до 700 км/ч.

Технология магнитной левитации предполагает, что транспортное средство не контактирует с колесами с рельсами. Поезд удерживается над направляющей благодаря мощному магнитному полю, а тяга также создается электромагнитными силами. Это позволяет устранить сопротивление качению, однако на очень высокой скорости серьезной проблемой остается сопротивление воздуха.

Скорость 800 км/ч – около 222 метров в секунду. При разгоне в течение 5,3 секунды среднее ускорение составляло примерно 4,3 g. Для обычных пассажирских перевозок такая погрузка была бы неприемлемой, поэтому нынешний результат не означает готовности создать поезд, которым люди смогут ездить со скоростью 800 км/ч.

Главная цель эксперимента – проверить возможности электромагнитной тяги, систем левитации, энергоснабжения и управления во время сверхвысокоскоростного движения. В будущем технология планируется использовать для разработки новых магнитопланов, сверхскоростных испытательных систем и технологий, которые могут быть связаны с космическими запусками.

Исследователям предстоит решить ряд проблем – от безопасного разгона и торможения до допустимых нагрузок для пассажиров и огромной стоимости инфраструктуры. Поэтому китайский рекорд является прежде всего демонстрацией технологических возможностей, а не началом эры 800-километровых пассажирских поездов.

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