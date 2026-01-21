Google зробив крок, який лякає і захоплює водночас: Gemini тепер пам’ятає ваше життя

Компанія Google офіційно запустила одну з найбільш резонансних функцій у сфері штучного інтелекту за останні роки. Асистент Gemini отримав режим "Персональний інтелект", який дозволяє йому не просто відповідати на запитання, а працювати з вашим цифровим життям як із єдиним цілим.

Gemini більше не просто чат-бот — ШІ від Google аналізує вашу пошту, фото і звички

Йдеться про доступ до додатків Google — Gmail, Google Photos, збережених локацій, подій та інших даних. Раніше ШІ міг знайти окремий лист або фото за прямим запитом. Тепер він аналізує контекст, зв’язки та звички користувача, формуючи персоналізовані відповіді, максимально наближені до реальних потреб людини.

У Google пояснюють: нова технологія вирішує так звану "проблему пакування контексту". Обсяг інформації в житті сучасної людини настільки великий, що неможливо обробляти його весь одночасно. Gemini навчився вибірково знаходити саме ті дані, які мають значення у конкретний момент.

Як це виглядає на практиці? Якщо ви запитаєте Gemini, які шини краще купити, ШІ може самостійно знайти в Gmail лист із сервісу, де зазначена модель вашого автомобіля, визначити розмір шин за фотографіями та врахувати стиль водіння. Плануєте подорож — асистент проаналізує ваші минулі поїздки, фото, збережені місця і запропонує маршрути, які відповідають саме вашим вподобанням, а не стандартним туристичним рекомендаціям.

Фактично Gemini поступово переходить від ролі пошуковика до ролі персонального аналітика життя. Водночас у Google наголошують: функція вимкнена за замовчуванням. Користувач сам обирає, до яких додатків надати доступ, і може відключити його будь-коли. Дані з Gmail та Google Photos не використовуються для тренування моделей — вони застосовуються лише для відповіді на конкретні запити.

Компанія також визнає ризики. Gemini може помилятися: плутати хронологію подій, неправильно інтерпретувати стосунки між людьми або бути надто "особистим". Саме тому користувачів закликають активно залишати зворотний зв’язок.

Наразі "Персональний інтелект" доступний лише для передплатників Google AI Pro та AI Ultra у США. Проте Google вже підтвердив плани поступового розширення функції на інші країни. І це означає, що майбутнє, де ШІ знає про нас майже все, стало ще на крок ближчим.

