Google сделал шаг, который пугает и захватывает одновременно: Gemini теперь помнит вашу жизнь

Google официально запустила одну из самых резонансных функций в сфере искусственного интеллекта за последние годы. Ассистент Gemini получил режим "Персональный интеллект", позволяющий ему не просто отвечать на вопросы, а работать с вашей цифровой жизнью как с единым целым.

Gemini больше не просто чат-бот - ИИ от Google анализирует вашу почту, фото и привычки

Речь идет о доступе к приложениям Google — Gmail, Google Photos, сохраненным локациям, событиям и другим данным. Ранее ИИ могло найти отдельное письмо или фото по прямому запросу. Теперь он анализирует контекст, связи и пользовательские привычки, формируя персонализированные ответы, максимально приближенные к реальным потребностям человека.

В Google объясняют: новая технология решает так называемую "проблему упаковки контекста". Объем информации в жизни современного человека настолько велик, что невозможно обрабатывать его весь одновременно. Gemini научился избирательно находить именно те данные, которые имеют значение в конкретный момент.

Как это смотрится на практике? Если вы спросите Gemini, какие шины лучше купить, ИИ может самостоятельно найти в Gmail письмо из сервиса, где указана модель вашего автомобиля, определить размер шин по фотографиям и учесть стиль вождения. Планируете путешествие – ассистент проанализирует ваши прошлые поездки, фото, сохранившиеся места и предложит маршруты, соответствующие именно вашим предпочтениям, а не стандартным туристическим рекомендациям.

Практически Gemini равномерно переходит от роли поисковика к роли личного аналитика жизни. В то же время в Google отмечают: функция отключена по умолчанию. Пользователь сам выбирает, к каким приложениям предоставить доступ, и может отключить его в любое время. Данные Gmail и Google Photos не используются для тренировки моделей — они используются только для ответа на конкретные запросы.

Компания также признает риски. Gemini может ошибаться: путать хронологию событий, неправильно интерпретировать отношения между людьми или быть слишком "личным". Именно поэтому пользователей призывают активно оставлять обратную связь.

"Персональный интеллект" доступен только для подписчиков Google AI Pro и AI Ultra в США. Однако Google уже подтвердил планы постепенного расширения функции других стран. И это значит, что будущее, где ИИ знает о нас почти все, стало еще на шаг ближе.

