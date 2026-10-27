Google та особисті фотографії: чи дійсно ваші знімки можуть потрапити до реклами

Користувачам сервісів Google рекомендують перевірити конфіденційність після появи в мережі повідомлень про можливе використання особистих даних для персоналізації рекомендацій та реклами. Зокрема, звертають увагу на налаштування Google Photos, Gmail та інших підключених сервісів.

Google. Фото: з відкритих джерел

У інструкціях, що розповсюджуються, стверджується, що змінити параметри можна в налаштуваннях облікового запису Google. Там пропонується перевірити розділи персональних рекомендацій та Personal Intelligence, а також доступ підключених додатків до даних користувача. Додатково радять переглянути історію активності пошукових сервісів та за необхідності видалити збережену інформацію.

При цьому важливо розрізняти використання даних для персоналізації та пряму передачу особистих фотографій рекламодавцям. Сама по собі поява подібних попереджень в інтернеті не підтверджує, що Google почав масово передавати завантажені в хмару знімки для реклами, що таргетує. Для такого висновку необхідно вивчити офіційні правила компанії та конкретні налаштування облікового запису.

Перевірити параметри приватності можна самостійно: відкрити налаштування облікового запису Google, вивчити розділи конфіденційності та персоналізації, а потім переглянути дозволи для підключених додатків. Назви та доступність окремих пунктів можуть відрізнятися залежно від регіону, пристрою та версії сервісів.

Окрему увагу варто приділити історії активності. Вимкнення певної функції не завжди означає автоматичне видалення інформації, яка була збережена раніше. Тому користувачам слід окремо перевірити налаштування зберігання даних та доступні інструменти видалення.

Експерти з цифрової безпеки рекомендують регулярно переглядати дозволи додатків та не переходити за сумнівними посиланнями з повідомлень, що обіцяють захистити обліковий запис. Налаштування краще змінювати безпосередньо на офіційному сайті Google.

Головне: не варто робити висновок, що особисті фотографії вже використовуються в рекламі лише на підставі вірусного повідомлення. Але перевірити параметри приватності та зрозуміти, які дані доступні підключеним сервісам, справді корисно.

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