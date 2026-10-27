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Google и личные фотографии: действительно ли ваши снимки могут попасть в рекламу

В сети распространяются предупреждения о возможном использовании личных данных для персонализированных рекомендаций

27 октября 2026, 16:20
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Кравцев Сергей

Пользователям сервисов Google рекомендуют проверить настройки конфиденциальности после появления в сети сообщений о возможном использовании личных данных для персонализации рекомендаций и рекламы. В частности, внимание обращают на настройки Google Photos, Gmail и других подключенных сервисов.

Google и личные фотографии: действительно ли ваши снимки могут попасть в рекламу

Google. Фото: из открытых источников

В распространяемых инструкциях утверждается, что изменить параметры можно в настройках аккаунта Google. Там предлагается проверить разделы персонализированных рекомендаций и Personal Intelligence, а также доступ подключенных приложений к данным пользователя. Дополнительно советуют просмотреть историю активности поисковых сервисов и при необходимости удалить сохраненную информацию.

При этом важно различать использование данных для персонализации и прямую передачу личных фотографий рекламодателям. Само по себе появление подобных предупреждений в интернете не подтверждает, что Google начал массово передавать загруженные в облако снимки для таргетированной рекламы. Для такого вывода необходимо изучить официальные правила компании и конкретные настройки аккаунта.

Проверить параметры приватности можно самостоятельно: открыть настройки Google-аккаунта, изучить разделы конфиденциальности и персонализации, а затем пересмотреть разрешения для подключенных приложений. Названия и доступность отдельных пунктов могут отличаться в зависимости от региона, устройства и версии сервисов.

Отдельное внимание стоит уделить истории активности. Отключение определенной функции не всегда означает автоматическое удаление информации, которая была сохранена ранее. Поэтому пользователям следует отдельно проверить настройки хранения данных и доступные инструменты удаления.

Эксперты по цифровой безопасности рекомендуют регулярно пересматривать разрешения приложений и не переходить по сомнительным ссылкам из сообщений, обещающих защитить аккаунт. Настройки лучше менять непосредственно на официальном сайте Google.

Главное: не стоит делать вывод, что личные фотографии уже используются в рекламе, только на основании вирусного сообщения. Но проверить параметры приватности и понять, какие данные доступны подключенным сервисам, действительно полезно.

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