Гонка озброєнь продовжується: у США з'явилася новітня військова техніка для війни з Китаєм

Американський стартап заявив про створення зброї, яка стане справжнім порятунком для США від неминучої поразки у війні проти Китаю. Про це повідомляє Fox News.

Автори матеріалу зазначають, що кожен сучасний конфлікт на рівні держав починається з превентивних ударів по військових аеродромах один одного. Так діяла Росія під час повномасштабного вторгнення в Україну, так робив Ізраїль під час короткої сутички з Іраном цього літа, так було під час чергового загострення між Індією та Пакистаном у травні.

Американська компанія Shield AI стверджує, що її розробка врятує США від ганебної поразки за таким сценарієм. Стартап представив свій безпілотний винищувач X-BAT, що повністю управляється штучним інтелектом.

У публікації йдеться, що цьому винищувачу не потрібні злітні смуги, адже він здатний злітати та сідати вертикально, зокрема з кораблів. Практична стеля польоту – 15 км, дальність – 3700 км. Швидкість польоту залишається засекреченою. При цьому розміри апарату приблизно втричі менші, ніж у звичайного винищувача.

Китай добре розуміє це і, очевидно, у своїх планах вторгнення на Тайвань передбачає масовані ракетні удари по американських авіабазах у перші хвилини конфлікту. Якщо китайцям вдасться вивести з ладу не лише літаки, а й аеродроми США в західній частині Тихого океану, це може дати Китаю свободу дій на якийсь час, якого може вистачити, щоб захопити Тайвань.

Старший віце-президент Shield AI з авіаційної інженерії Армор Харріс зазначив, що США витратили десятиліття на вдосконалення технологій малопомітності та живучості літаків у повітрі, але американська авіація залишається такою ж вразливою на землі. Китайці про це знають, тому навіть не планують змагатися зі США в тому, чиї літаки краще літають і маскуються в небі: китайці битимуть одразу аеродромами. На думку Харріса, єдиний спосіб подолати цю проблему – забезпечити літакам мобільність не лише у повітрі, а й на землі.

Автономність винищувача X-BAT забезпечує система Hivemind. Завдяки їй літак може працювати за умов радіоелектронних перешкод, у яких інші літальні апарати були б сліпими. Система використовує бортові датчики для інтерпретації навколишнього середовища, зміни маршруту в обхід загроз та ідентифікації цілей у режимі реального часу.

