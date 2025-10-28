logo

Гонка вооружений продолжается: в США появилась новейшая военная техника для войны с Китаем

В США создали беспилотный истребитель для войны с Китаем

28 октября 2025, 08:05
Американский стартап заявил о создании оружия, которое станет настоящим спасением для США от неизбежного поражения в войне против Китая. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Fox News.

Гонка вооружений продолжается: в США появилась новейшая военная техника для войны с Китаем

Беспилотный истребитель США. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, что каждый современный конфликт на уровне государств начинается с превентивных ударов по военным аэродромам друг друга. Так действовала Россия во время полномасштабного вторжения в Украину, так делал Израиль во время короткой стычки с Ираном этим летом, так было во время очередного обострения между Индией и Пакистаном в мае.

Американская компания Shield AI утверждает, что ее разработка спасет США от позорного поражения по такому сценарию. Стартап представил свой беспилотный истребитель X-BAT, который полностью управляется искусственным интеллектом.

В публикации говорится, что этому истребителю не нужны взлетные полосы, ведь он способен взлетать и садиться вертикально, в том числе с кораблей. Практический потолок полета — 15 км, дальность — 3700 км. Скорость полета остается засекреченной. При этом размеры аппарата примерно в три раза меньше, чем у обычного истребителя.

Китай хорошо понимает это и, очевидно, в своих планах вторжения на Тайвань предусматривает массированные ракетные удары по американским авиабазам в первые минуты конфликта. Если китайцам удастся вывести из строя не только самолеты, но и аэродромы США в западной части Тихого океана, это может дать Китаю свободу действий на некоторое время, которого может хватить, чтобы захватить Тайвань.

Старший вице-президент Shield AI по авиационной инженерии Армор Харрис отметил, что США потратили десятилетия на совершенствование технологий малозаметности и живучести самолетов в воздухе, но американская авиация остается все такой же уязвимой на земле. Китайцы об этом знают, поэтому даже не планируют соревноваться с США в том, чьи самолеты лучше летают и маскируются в небе: китайцы будут бить сразу по аэродромам. По мнению Харриса, единственный способ преодолеть эту проблему — обеспечить самолетам мобильность не только в воздухе, но и на земле.

Автономность истребителю X-BAT обеспечивает система Hivemind. Благодаря ей самолет может работать в условиях радиоэлектронных помех, в которых другие летательные аппараты были бы слепыми. Система использует бортовые датчики для интерпретации окружающей среды, изменения маршрута в обход угроз и идентификации целей в режиме реального времени.

Читайте также на портале "Комментарии" - немецкая "подруга Путина" отреагировала на информацию о нападении РФ на НАТО.



Источник: https://www.foxnews.com/politics/ai-fighter-jet-x-bat-built-outsmart-chinas-first-strike
