Експерт з ШІ вважає, що ми зараз живемо в симуляції
Експерт з ШІ вважає, що ми зараз живемо в симуляції

Дослідник штучного інтелекту Роман Ямпольський заявив, що людство може жити в симуляції.

13 квітня 2026, 07:25
Автор:
Slava Kot

Людство може жити всередині складної цифрової симуляції, принаймні таку можливість дедалі серйозніше розглядають деякі дослідники штучного інтелекту. Наприклад, у такому сценарії майже переконаний латвійський вчений та експерт з кібербезпеки Роман Ямпольський.

Роман Ямпольський під час розмови в подкасті Стівена Бартлетта пояснив, що стрімкий розвиток технологій робить ідею "симульованого світу" дедалі менш фантастичною. У відновідь Барлетт навів приклад Google Genie 3, який дозволяє користувачам створювати цілий світ лише з одного зображення.

"Google випустила цю технологію, яка дозволяє вам за допомогою простої підказки створити тривимірний світ, у якому ви потім можете переміщатися, і в цьому світі є пам’ять", — сказав Барлетт та зауважив, що це перші кроки симуляції до подібного на наш світ.

Ямпольський погодився з подкастером та зауважив, що він вірить у теорію симуляції саме з цієї причини. 

"Я думаю, що ми перебуваємо в одній з симуляцій", — сказав експерт з ШІ.

На думку Ямпольського, якщо людство навчиться створювати повністю реалістичні віртуальні світи та штучний інтелект рівня людини, кількість таких симуляцій може швидко перевищити кількість "справжніх" світів. У такому випадку статистично більш імовірно, що ми самі можемо перебувати саме всередині симуляції.

Ямпольський стверджує, що релігія є ще одним показником того, що ми живемо в симуляції. За його словами, ідея вищої сили, яка створила світ, присутня в багатьох релігіях і може бути своєрідною культурною інтерпретацією тієї ж концепції існування надрозумного творця.

Таким чином, не можна сказати точно, що наше життя реальне, або ж це творіння в чиїйсь особистій грі Sims.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що вчений заявив про близькість доведення гіпотези, яка передбачає, що людство живе в комп’ютерній симуляції.

Також "Коментарі" писали, що Білл Гейтс назвав три професії, які переживуть поглинання ШІ.



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=UclrVWafRAI
