Експерт з ШІ вважає, що ми зараз живемо в симуляції

Slava Kot
Людство може жити всередині складної цифрової симуляції, принаймні таку можливість дедалі серйозніше розглядають деякі дослідники штучного інтелекту. Наприклад, у такому сценарії майже переконаний латвійський вчений та експерт з кібербезпеки Роман Ямпольський.
Експерт з ШІ Роман Ямпольський
Роман Ямпольський під час розмови в подкасті Стівена Бартлетта пояснив, що стрімкий розвиток технологій робить ідею "симульованого світу" дедалі менш фантастичною. У відновідь Барлетт навів приклад Google Genie 3, який дозволяє користувачам створювати цілий світ лише з одного зображення.
Ямпольський погодився з подкастером та зауважив, що він вірить у теорію симуляції саме з цієї причини.
На думку Ямпольського, якщо людство навчиться створювати повністю реалістичні віртуальні світи та штучний інтелект рівня людини, кількість таких симуляцій може швидко перевищити кількість "справжніх" світів. У такому випадку статистично більш імовірно, що ми самі можемо перебувати саме всередині симуляції.
Ямпольський стверджує, що релігія є ще одним показником того, що ми живемо в симуляції. За його словами, ідея вищої сили, яка створила світ, присутня в багатьох релігіях і може бути своєрідною культурною інтерпретацією тієї ж концепції існування надрозумного творця.
Таким чином, не можна сказати точно, що наше життя реальне, або ж це творіння в чиїйсь особистій грі Sims.
