Эксперт по ИИ считает, что мы сейчас живем в симуляции
Эксперт по ИИ считает, что мы сейчас живем в симуляции

Исследователь искусственного интеллекта Роман Ямпольский заявил, что человечество может жить в симуляции.

13 апреля 2026, 07:25
Slava Kot

Человечество может жить внутри сложной цифровой симуляции, по крайней мере, такую возможность все серьезнее рассматривают некоторые исследователи искусственного интеллекта. Как пример, в таком сценарии почти уверен латвийский ученый и эксперт по кибербезопасности Роман Ямпольский.

Роман Ямпольский во время разговора в подкасте Стивена Бартлетта объяснил, что стремительное развитие технологий делает идею "симулированного мира" все менее фантастической. В ответа Барлетт привел в пример Google Genie 3, позволяющий пользователям создавать целый мир только с одного изображения.

"Google выпустила эту технологию, которая позволяет вам с помощью простой подсказки создать трехмерный мир, в котором вы потом можете перемещаться, и в этом мире есть память", — сказал Барлетт и отметил, что это первые шаги симуляции к подобному нам миру.

Ямпольский согласился с подкастером и заметил, что он верит в теорию симуляции именно по этой причине.

"Я думаю, что мы находимся в одной из симуляций", – сказал эксперт по ИИ.

По мнению Ямпольского, если человечество научится создавать полностью реалистичные виртуальные миры и искусственный интеллект уровня человека, то количество таких симуляций может быстро превысить количество "настоящих" миров. В таком случае статистически более вероятно, что мы сами можем находиться именно внутри симуляции.

Ямпольский утверждает, что религия это еще один показатель того, что мы живем в симуляции. По его словам, идея высшей силы, которая создала мир, присутствует во многих религиях и может являться своеобразной культурной интерпретацией той же концепции существования сверхразумного творца.

Таким образом, нельзя сказать точно, что наша жизнь реальна, или это творение в чьей-то личной игре Sims.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученый заявил о близости доказывания гипотезы, предполагающей, что человечество живет в компьютерной симуляции.

Также "Комментарии" писали, что Билл Гейтс назвал три профессии, которые переживут поглощение ИИ.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UclrVWafRAI
