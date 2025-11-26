Дофамінові петлі TikTok: як короткі відео псують концентрацію і самооцінку

Американо-психологічне дослідження, проведене під егідою Американської асоціації психологів, вказує на небезпечні побічні ефекти надмірного перегляду коротких відео в TikTok, Instagram Reels та інших подібних сервісах.

Вплив соцмереж на мозок

Автори роботи стверджують, що безперервний потік яскравого, швидкого контенту змінює спосіб роботи мозку. Людина звикає до миттєвих стимулів і постійної зміни картинок, через що їй стає дедалі важче утримувати увагу на тривалих завданнях: читанні текстів, навчанні, розв’язуванні задач, роботі, що потребує зосередженості.

Дослідження також вказує на погіршення психічного стану. Активний скролінг стрічки пов’язують зі зниженням самооцінки, викривленим сприйняттям власного тіла, підвищеним рівнем тривожності та різкими емоційними реакціями. Науковці пояснюють це тим, що кожне нове відео стає черговою “дозою” дофаміну — мозок звикає до швидких нагород, і людині все важче зупинитися.

У підсумку перегляд коротких відео перетворюється на автоматичну звичку, від якої складно відмовитися навіть тоді, коли вона вже заважає сну, навчанню чи роботі.

Щоб зробити такі висновки, дослідники проаналізували дані майже 100 тисяч людей, узяті з 71 наукової роботи. Це дозволило оцінити не окремий експеримент, а загальну тенденцію впливу короткого відеоконтенту на мозок і психіку.

