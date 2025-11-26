Дофаминовые петли TikTok: как короткие видео портят концентрацию и самооценку

Американо психологическое исследование, проведенное под эгидой Американской ассоциации психологов, указывает на опасные побочные эффекты чрезмерного просмотра коротких видео в TikTok, Instagram Reels и других подобных сервисах.

Влияние соцсетей на мозг

Авторы работы утверждают, что непрерывный поток яркого быстрого контента изменяет способ работы мозга. Человек привыкает к мгновенным стимулам и постоянному изменению картинок, из-за чего ему становится все труднее удерживать внимание на длительных задачах: чтении текстов, обучении, решении задач, работе, требующей сосредоточенности.

Исследование также указывает на ухудшение психического состояния. Активный скроллинг ленты связывают с понижением самооценки, искривленным восприятием собственного тела, повышенным уровнем тревожности и резкими эмоциональными реакциями. Ученые объясняют это тем, что каждое новое видео становится очередной дозой дофамина — мозг привыкает к быстрым наградам, и человеку все труднее остановиться.

В итоге просмотр коротких видео превращается в автоматическую привычку, от которой сложно отказаться даже тогда, когда она уже мешает сну, учебе или работе.

Чтобы сделать такие выводы, исследователи проанализировали данные почти 100 тысяч человек, взятых из 71 научной работы. Это позволило оценить не отдельный эксперимент, а общую тенденцию влияния короткого видеоконтента на мозг и психику.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что люди становятся по-настоящему взрослыми значительно позже, чем принято считать. Согласно американо-британскому исследованию, мозг созревает ко взрослому состоянию примерно в 32 года. К этому моменту его развитие больше похоже на подростковый этап.