Чат GPT вводить людей у тривожну спіраль: як сідають на «гачок»

Ткачова Марія
Використання чат-ботів для самостійної діагностики може призводити до зростання тривожності та нав’язливих думок про здоров’я.
Консультації по здоровʼю у чата GPT
Про це йдеться в матеріалі The Atlantic.
Зокрема, описано випадок британця, який після підозри на рак крові звернувся до ChatGPT і почав регулярно консультуватися щодо своїх симптомів.
Попри те, що подальші медичні обстеження не підтвердили діагноз, чоловік протягом кількох місяців продовжував шукати відповіді в чат-боті, що призвело до посилення тривожності та розвитку нав’язливих думок.
Експерти зазначають, що подібні випадки стають дедалі частішими.
На їхню думку, проблема полягає у швидкому доступі до персоналізованих відповідей, які можуть створювати ілюзію медичної консультації та підсилювати страхи.
У результаті користувачі можуть потрапляти в так звану "тривожну спіраль", постійно перевіряючи симптоми та шукаючи нові підтвердження своїх побоювань.
Фахівці наголошують, що ШІ не повинен замінювати лікаря, а у випадку підозр на серйозні захворювання слід звертатися до медичних спеціалістів.