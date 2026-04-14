Головна Новини HI-tech технології Чат GPT вводить людей у тривожну спіраль: як сідають на «гачок»
Чат GPT вводить людей у тривожну спіраль: як сідають на «гачок»

Штучний інтелект може підсилювати тривожність щодо здоров’я — попереджають експерти

14 квітня 2026, 20:13
Ткачова Марія

Використання чат-ботів для самостійної діагностики може призводити до зростання тривожності та нав’язливих думок про здоров’я.

Чат GPT вводить людей у тривожну спіраль: як сідають на «гачок»

Консультації по здоровʼю у чата GPT

Про це йдеться в матеріалі The Atlantic.

Зокрема, описано випадок британця, який після підозри на рак крові звернувся до ChatGPT і почав регулярно консультуватися щодо своїх симптомів.

Попри те, що подальші медичні обстеження не підтвердили діагноз, чоловік протягом кількох місяців продовжував шукати відповіді в чат-боті, що призвело до посилення тривожності та розвитку нав’язливих думок.

Експерти зазначають, що подібні випадки стають дедалі частішими.

На їхню думку, проблема полягає у швидкому доступі до персоналізованих відповідей, які можуть створювати ілюзію медичної консультації та підсилювати страхи.

У результаті користувачі можуть потрапляти в так звану "тривожну спіраль", постійно перевіряючи симптоми та шукаючи нові підтвердження своїх побоювань.

Фахівці наголошують, що ШІ не повинен замінювати лікаря, а у випадку підозр на серйозні захворювання слід звертатися до медичних спеціалістів.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у 2025 році в Ірані стратили щонайменше 1639 людей — це найвищий показник із 1989 року.
Про це повідомили правозахисні організації Iran Human Rights та Together Against the Death Penalty. За їхніми даними, кількість смертних вироків зросла на 68% порівняно з 2024 роком, коли було зафіксовано 975 страчених. У середньому в країні виконували чотири-п’ять страт щодня.
Серед страчених — щонайменше 48 жінок, що є найвищим показником за останні щонайменше 20 років. Також серед загиблих — не менше 84 громадян Афганістану, троє громадян Іраку та один іноземець, особу якого не уточнили. Правозахисники зафіксували, що 11 страт відбулися публічно — серед глядачів були й діти.



Джерело: https://www.theatlantic.com/technology/2026/04/chatgpt-health-anxiety/686603/
