Чат GPT вводит людей в тревожную спираль: как садятся на «крючок»

Использование чат-ботов для самостоятельной диагностики может приводить к росту тревожности и навязчивым мыслям о здоровье.

Консультации по здоровью у чата GPT

Об этом говорится в материале The Atlantic .

В частности, описан случай британца, который после подозрения на рак крови обратился к ChatGPT и начал регулярно консультироваться по поводу своих симптомов.

Несмотря на то, что дальнейшие медицинские обследования не подтвердили диагноз, мужчина в течение нескольких месяцев продолжал искать ответы в чат-боте, что привело к усилению тревожности и развитию навязчивых мыслей.

Эксперты отмечают, что подобные случаи становятся все чаще.

По их мнению, проблема заключается в быстром доступе к персонализированным ответам, которые могут создавать иллюзию медицинской консультации и усиливать страхи.

В результате пользователи могут попадать в так называемую тревожную спираль, постоянно проверяя симптомы и ища новые подтверждения своих опасений.

Специалисты отмечают, что ИИ не должен заменять врача, а в случае подозрений на серьезные заболевания следует обращаться к медицинским специалистам.

