Безпілотний автобус потрапив у ДТП у першому ж своєму рейсі у Швеції (ФОТО)
Безпілотний автобус потрапив у ДТП у першому ж своєму рейсі у Швеції (ФОТО)

У Гетеборзі безпілотний автобус потрапив у ДТП уже в перший день перевезення пасажирів.

26 травня 2026, 11:35
Slava Kot

У шведському місті Гетеборг безпілотний автобус потрапив у дорожньо-транспортну пригоду під час свого першого рейсу з пасажирами. Інцидент стався лише через кілька годин після запуску маршруту для звичайних користувачів.

Безпілотний автобус у Швеції. Фото: SVT

Аварія сталася на зупинці Капельплатсен у центрі міста. Як повідомляє шведський мовник SVT, автономний автобус компанії Västtrafik сповільнив рух перед зупинкою, після чого в нього ззаду врізався трамвай. На момент ДТП транспортний засіб виконував свій перший офіційний рейс із пасажирами.

Безпілотний автобус у Швеції потрапив в аварію. Фото: SVT

За словами представника компанії Патріка Чі, у салоні перебував один звичайний пасажир, а також кілька співробітників Västtrafik, які супроводжували запуск нового сервісу. Попри зіткнення, ніхто не постраждав. Однак через аварію міська влада була змушена тимчасово зупинити рух транспорту між зупинками Капельплатсен і Васаплатсен в обох напрямках. Повноцінне сполучення вдалося відновити через кілька годин.

Безпілотний автобус у Швеції. Фото: SVT

Після інциденту безпілотний автобус доставили до депо для технічного огляду. У компанії заявили, що транспорт тимчасово вивели з експлуатації до завершення перевірки. Västtrafik також пообіцяла провести детальний аналіз причин аварії.

У Швеції тестування автономного громадського транспорту триває вже кілька років. Такі проєкти розглядають як частину майбутньої транспортної системи, здатної зменшити затори, витрати та кількість викидів. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у США вперше успішно випробували повітряне таксі.

Також "Коментарі" писали, що японці продемонстрували літаючий автомобіль.



Джерело: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/sjalvkorande-buss-i-krock-med-sparvagn-i-goteborg
