Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Беспилотный автобус попал в ДТП в первом же своем рейсе в Швеции (ФОТО)
Беспилотный автобус попал в ДТП в первом же своем рейсе в Швеции (ФОТО)

В Гетеборге беспилотный автобус попал в ДТП уже в первый день перевозки пассажиров.

26 мая 2026, 11:35
Slava Kot

В шведском городе Гетеборг беспилотный автобус попал в ДТП во время своего первого рейса с пассажирами. Инцидент произошел спустя всего несколько часов после запуска маршрута для обычных пользователей.

Беспилотный автобус в Швеции. Фото: SVT

Авария произошла на остановке Капельплатсена в центре города. Как сообщает шведский вещатель SVT, автономный автобус компании Västtrafik замедлил движение перед остановкой, после чего в него сзади врезался трамвай. В момент ДТП транспортное средство выполняло свой первый официальный рейс с пассажирами.

Беспилотный автобус в Швеции попал в аварию Фото: SVT

По словам представителя компании Патрика Чи, в салоне находился один обычный пассажир, а также несколько сотрудников Västtrafik, сопровождавших запуск нового сервиса. Несмотря на столкновение, никто не пострадал. Однако из-за аварии городские власти были вынуждены временно остановить движение транспорта между остановками Капельплатсен и Васаплатсен в обоих направлениях. Полноценное сообщение удалось восстановить спустя несколько часов.

Беспилотный автобус в Швеции. Фото: SVT

После инцидента беспилотный автобус доставили в депо для технического осмотра. В компании заявили, что транспорт временно выведен из эксплуатации до завершения проверки. Västtrafik также пообещала провести подробный анализ причин аварии.

В Швеции тестирование автономного общественного транспорта продолжается уже несколько лет. Такие проекты рассматривают как часть будущей транспортной системы, способной снизить пробки, расходы и количество выбросов.

Источник: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/sjalvkorande-buss-i-krock-med-sparvagn-i-goteborg
