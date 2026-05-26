Беспилотный автобус попал в ДТП в первом же своем рейсе в Швеции (ФОТО)

В шведском городе Гетеборг беспилотный автобус попал в ДТП во время своего первого рейса с пассажирами. Инцидент произошел спустя всего несколько часов после запуска маршрута для обычных пользователей.

Беспилотный автобус в Швеции. Фото: SVT

Авария произошла на остановке Капельплатсена в центре города. Как сообщает шведский вещатель SVT, автономный автобус компании Västtrafik замедлил движение перед остановкой, после чего в него сзади врезался трамвай. В момент ДТП транспортное средство выполняло свой первый официальный рейс с пассажирами.

По словам представителя компании Патрика Чи, в салоне находился один обычный пассажир, а также несколько сотрудников Västtrafik, сопровождавших запуск нового сервиса. Несмотря на столкновение, никто не пострадал. Однако из-за аварии городские власти были вынуждены временно остановить движение транспорта между остановками Капельплатсен и Васаплатсен в обоих направлениях. Полноценное сообщение удалось восстановить спустя несколько часов.





После инцидента беспилотный автобус доставили в депо для технического осмотра. В компании заявили, что транспорт временно выведен из эксплуатации до завершения проверки. Västtrafik также пообещала провести подробный анализ причин аварии.

В Швеции тестирование автономного общественного транспорта продолжается уже несколько лет. Такие проекты рассматривают как часть будущей транспортной системы, способной снизить пробки, расходы и количество выбросов.

