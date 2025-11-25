Життя на Марсі могло існувати довше, ніж вважали раніше: нові приголомшливі докази

Міжнародна команда науковців дійшла висновку, що Марс зберігав умови, сприятливі для життя, упродовж значно тривалішого періоду. Такі результати отримали після аналізу даних марсохода Curiosity та їхнього порівняння з аналогічними геологічними утвореннями в пустелях ОАЕ.

Марс. Фото: з відкритих джерел

Досі вчені погоджувалися, що на Марсі колись була вода і щільніша атмосфера, однак межі періоду, коли планета могла підтримувати життя, залишалися невизначеними. Відомо, що вода почала зникати приблизно 4,2–3,7 млрд років тому через поступову втрату атмосфери під дією сонячного вітру. Вважалося, що після цього Марс досить швидко став непридатним для життя. Нове дослідження демонструє інше: вологі умови могли зберігатися набагато довше.

Команда під керівництвом Дімітри Атрі з Центру астрофізики та космічних наук Нью-Йоркського університету в Абу-Дабі вивчила давні піщані дюни у формації Стімсон у кратері Гейла. Саме там Curiosity неодноразово фіксував ознаки літрифікації – перетворення піску на камінь під дією води.

Порівнюючи марсіанські дані з утвореннями в ОАЕ, сформованими у вологому середовищі, науковці дійшли висновку, що дюни Гейла активно взаємодіяли з ґрунтовими водами, які надходили з навколишніх гір. Це сприяло формуванню мінералів, серед яких — гіпс, характерний індикатор тривалої присутності води. Результати підтверджують попередні висновки Атрі та Вігнеша Крішнамурті, презентовані на Міжнародній конференції з питань Марса.

Дослідники зазначають, що подібні дюнні системи на Землі часто містять сліди давнього життя – мікроорганізмів, які залишають характерні структури та мінеральні відкладення. Тож не виключено, що такі утворення в кратері Гейла можуть зберігати можливі марсіанські біосигнатури.

Науковці підкреслюють, що їхні результати допомагають точніше зрозуміти кліматичну еволюцію Марса та вказують на перспективні локації для майбутніх місій.

