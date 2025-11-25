logo

BTC/USD

87339

ETH/USD

2957.89

USD/UAH

42.4

EUR/UAH

48.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech космос Жизнь на Марсе могла существовать дольше, чем считалось ранее: новые потрясающие доказательства
commentss НОВОСТИ Все новости

Жизнь на Марсе могла существовать дольше, чем считалось ранее: новые потрясающие доказательства

Новое исследование показало, что Марс мог сохранять условия, благоприятные для жизни, в течение значительно более длительного периода

25 ноября 2025, 12:31
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Международная команда ученых пришла к выводу, что Марс сохранял условия, благоприятные для жизни, на протяжении более длительного периода. Такие результаты получили после анализа данных марсохода Curiosity и сравнения их с аналогичными геологическими образованиями в пустынях ОАЭ.

Жизнь на Марсе могла существовать дольше, чем считалось ранее: новые потрясающие доказательства

Марс. Фото: из открытых источников

До сих пор ученые соглашались, что на Марсе когда-то была вода и более плотная атмосфера, однако пределы периода, когда планета могла поддерживать жизнь, оставались неопределенными. Известно, что вода начала исчезать примерно 4,2–3,7 млрд лет назад из-за постепенной потери атмосферы под действием солнечного ветра. Считалось, что после этого Марс довольно быстро оказался непригодным для жизни. Новое исследование демонстрирует другое: влажные условия могли сохраняться гораздо дольше.

Команда под руководством Димитры Атри из Центра астрофизики и космических наук Нью-Йоркского университета в Абу-Даби изучила древние песчаные дюны в формации Стимсона в кратере Гейла. Там Curiosity неоднократно фиксировал признаки литрификации – превращение песка в камень под действием воды.

Сравнивая марсианские данные с образованиями в ОАЭ, сформированными во влажной среде, ученые пришли к выводу, что дюны Гейла активно взаимодействовали с грунтовыми водами, поступавшими из окрестных гор. Это способствовало формированию минералов, среди которых гипс, характерный индикатор длительного присутствия воды. Результаты подтверждают предварительные выводы Атри и Вигнеша Кришнамурти, представленные на Международной конференции по Марсу.

Исследователи отмечают, что подобные дюнные системы на Земле часто содержат следы древней жизни микроорганизмов, которые оставляют характерные структуры и минеральные отложения. Не исключено, что такие образования в кратере Гейла могут сохранять возможные марсианские биосигнатуры.

Ученые подчеркивают, что их результаты помогают более точно понять климатическую эволюцию Марса и указывают на перспективные локации для будущих миссий.

Читайте также на портале "Комментарии" – стало известно, почему на самом деле Маск так хочет покорить Марс: что от нас скрывают.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.sciencealert.com/mars-was-habitable-longer-than-we-thought-new-study-suggests
Теги:

Новости

Все новости