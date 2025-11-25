Жизнь на Марсе могла существовать дольше, чем считалось ранее: новые потрясающие доказательства

Международная команда ученых пришла к выводу, что Марс сохранял условия, благоприятные для жизни, на протяжении более длительного периода. Такие результаты получили после анализа данных марсохода Curiosity и сравнения их с аналогичными геологическими образованиями в пустынях ОАЭ.

До сих пор ученые соглашались, что на Марсе когда-то была вода и более плотная атмосфера, однако пределы периода, когда планета могла поддерживать жизнь, оставались неопределенными. Известно, что вода начала исчезать примерно 4,2–3,7 млрд лет назад из-за постепенной потери атмосферы под действием солнечного ветра. Считалось, что после этого Марс довольно быстро оказался непригодным для жизни. Новое исследование демонстрирует другое: влажные условия могли сохраняться гораздо дольше.

Команда под руководством Димитры Атри из Центра астрофизики и космических наук Нью-Йоркского университета в Абу-Даби изучила древние песчаные дюны в формации Стимсона в кратере Гейла. Там Curiosity неоднократно фиксировал признаки литрификации – превращение песка в камень под действием воды.

Сравнивая марсианские данные с образованиями в ОАЭ, сформированными во влажной среде, ученые пришли к выводу, что дюны Гейла активно взаимодействовали с грунтовыми водами, поступавшими из окрестных гор. Это способствовало формированию минералов, среди которых гипс, характерный индикатор длительного присутствия воды. Результаты подтверждают предварительные выводы Атри и Вигнеша Кришнамурти, представленные на Международной конференции по Марсу.

Исследователи отмечают, что подобные дюнные системы на Земле часто содержат следы древней жизни микроорганизмов, которые оставляют характерные структуры и минеральные отложения. Не исключено, что такие образования в кратере Гейла могут сохранять возможные марсианские биосигнатуры.

Ученые подчеркивают, что их результаты помогают более точно понять климатическую эволюцию Марса и указывают на перспективные локации для будущих миссий.

