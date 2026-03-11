logo_ukra

BTC/USD

70756

ETH/USD

2067.39

USD/UAH

43.98

EUR/UAH

50.93

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини HI-tech космос «Затемнення століття»: коли відбудеться найтриваліше сонячне затемнення за 100 років
commentss НОВИНИ Всі новини

«Затемнення століття»: коли відбудеться найтриваліше сонячне затемнення за 100 років

У 2027 році відбудеться найтриваліше повне сонячне затемнення за століття

11 березня 2026, 18:17
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

2 серпня 2027 року на Землі відбудеться одне з найтриваліших повних сонячних затемнень за останні сто років. У деяких регіонах планети Сонце буде повністю закрите Місяцем більш ніж на шість хвилин.

«Затемнення століття»: коли відбудеться найтриваліше сонячне затемнення за 100 років

Сонячне затемнення століття

Для порівняння, більшість повних сонячних затемнень тривають лише 2–3 хвилини.

Повна фаза затемнення проходитиме через кілька регіонів світу. Зокрема, її можна буде спостерігати у районі Гібралтар, на півдні Іспанії  (зокрема у містах Малага та Кадіс), а також у країнах Північної Африки та Близького Сходу.

Водночас більша частина Європи побачить лише часткову фазу затемнення. Наприклад, на півдні Польщі  Сонце буде закрите приблизно на 40%, а на півночі країни — на 25–30%.

В Україні також спостерігатиметься часткове сонячне затемнення. Найкраще його буде видно у південних регіонах, де Місяць закриє близько 35–40% сонячного диска.

Очікується, що пік явища в Україні припаде на обідній час 2 серпня 2027 року.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що президент України Володимир Зеленський заявив, що міжнародна спільнота наразі не готова до третьої світової війни, а ескалація навколо Ірану може створити серйозні глобальні ризики.
Про це він сказав в інтерв’ю ірландському блогеру Кейлін Робертсон. За словами президента, конфлікт навколо Ірану може вийти за межі локального протистояння і перерости у значно ширший міжнародний конфлікт. "Я не бачу коротких операцій в Ірані. Я бачу більш глобальні виклики. Якщо це не припиниться до осені і якщо деякі союзники публічно приєднаються до іранського режиму, ми побачимо нові кроки в цих викликах", — сказав Зеленський.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини