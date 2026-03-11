«Затемнення століття»: коли відбудеться найтриваліше сонячне затемнення за 100 років

2 серпня 2027 року на Землі відбудеться одне з найтриваліших повних сонячних затемнень за останні сто років. У деяких регіонах планети Сонце буде повністю закрите Місяцем більш ніж на шість хвилин.

Сонячне затемнення століття

Для порівняння, більшість повних сонячних затемнень тривають лише 2–3 хвилини.

Повна фаза затемнення проходитиме через кілька регіонів світу. Зокрема, її можна буде спостерігати у районі Гібралтар, на півдні Іспанії (зокрема у містах Малага та Кадіс), а також у країнах Північної Африки та Близького Сходу.

Водночас більша частина Європи побачить лише часткову фазу затемнення. Наприклад, на півдні Польщі Сонце буде закрите приблизно на 40%, а на півночі країни — на 25–30%.

В Україні також спостерігатиметься часткове сонячне затемнення. Найкраще його буде видно у південних регіонах, де Місяць закриє близько 35–40% сонячного диска.

Очікується, що пік явища в Україні припаде на обідній час 2 серпня 2027 року.

