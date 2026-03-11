«Затмение века»: когда произойдет самое длительное солнечное затмение за 100 лет

2 августа 2027 года на Земле состоится одно из самых продолжительных полных солнечных затмений за последние сто лет. В некоторых регионах планеты Солнце будет полностью закрыто Луной более чем на шесть минут.

Солнечное затмение века

Для сравнения, большинство полных солнечных затмений длятся всего 2–3 минуты.

Полная фаза затемнения будет проходить через несколько регионов мира. В частности, ее можно будет наблюдать в районе Гибралтар , на юге Испании (в том числе в Малага и Кадис), а также в странах Северной Африки и Ближнего Востока.

В то же время большая часть Европы увидит лишь частичную фазу затмения. К примеру, на юге Польши Солнце будет закрыто примерно на 40%, а на севере страны — на 25–30%.

В Украине также будет наблюдаться частичное солнечное затмение. Лучше всего он будет виден в южных регионах, где Луна закроет около 35–40% солнечного диска.

Ожидается, что пик явления в Украине придется на обед 2 августа 2027 года.

