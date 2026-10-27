Супутники показали гігантського "Павука" з Австралії

У Західній Австралії виявили незвичайне геологічне утворення, яке з висоти нагадує гігантського павука. Його розгледіли на супутникових знімках, а вчені припускають, що ця структура могла виникнути сотні мільйонів років тому внаслідок падіння метеорита. Незвичайний об’єкт отримав назву "Кратер павука" через характерний візерунок із центральною частиною та розгалуженнями, схожими на павучі ноги.

Павуковий кратер в Австралії

За однією з геологічних версій "Павуковий кратер" утворився після удару космічного тіла. Згодом його дно піднялося, сформувавши складний рельєф. Протягом сотень мільйонів років вітер, вода та інші процеси ерозії поступово змінювали поверхню, надаючи їй нинішньої форми.

Уся ударна структура має приблизно 11–13 кілометрів завширшки, тоді як діаметр центральної частини становить близько чотирьох кілометрів. Саме масштаб і незвичайна геометрія роблять її помітною на знімках із космосу.

Зображення "Кратер павука" отримали за допомогою приладу OLI, встановленого на супутнику Landsat 9, який запустили у 2021 році. Апарат створили в межах спільної програми NASA та Геологічної служби США.

Landsat 9 продовжує програму супутникових спостережень, започатковану в 1972 році. Його дані допомагають відстежувати вирубування лісів, зміни якості води, стан сільськогосподарських угідь та інші процеси на поверхні Землі. Супутникові знімки дають змогу побачити не лише сучасні зміни планети, а й масштабні геологічні утворення, які важко оцінити з землі.

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