Спутники показали гигантского "Паука" из Австралии

В Западной Австралии обнаружили необычное геологическое образование, с высоты напоминающее гигантского паука. Его рассмотрели на спутниковых снимках, а ученые предполагают, что эта структура могла возникнуть сотни миллионов лет назад из-за падения метеорита. Необычный объект получил название "Кратер паука" из-за характерного узора с центральной частью и разветвлениями, похожими на паучи ноги.

Пауковый кратер в Австралии

По одной из геологических версий "Пауковый кратер" образовался после удара космического тела. Впоследствии его дно поднялось, сформировав сложный рельеф. В течение сотен миллионов лет ветер, вода и другие процессы эрозии постепенно меняли поверхность, придавая ей нынешнюю форму.

Вся ударная структура имеет примерно 11–13 километров в ширину, тогда как диаметр центральной части составляет около четырех километров. Именно масштаб и необычная геометрия делают ее заметным на снимках из космоса.

Изображение Кратер паука получили с помощью прибора OLI, установленного на спутнике Landsat 9, который запустили в 2021 году. Аппарат был создан в рамках совместной программы NASA и Геологической службы США.

Landsat 9 продолжает программу спутниковых наблюдений, начатую в 1972 году. Его данные помогают отслеживать вырубку лесов, изменение качества воды, состояние сельскохозяйственных угодий и другие процессы на поверхности Земли. Спутниковые снимки позволяют увидеть не только современные изменения планеты, но и масштабные геологические образования, которые трудно оценить с земли.

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