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Сонячне затемнення 12 серпня: де і в котрій годині його буде видно в Україні

Де в Україні буде видно сонячне затемнення 12 серпня 2026 року. Точний час для Києва, Львова та інших регіонів країни.

12 серпня 2026, 07:55
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Slava Kot

12 серпня 2026 року відбудеться рідкісне сонячне затемнення, повну фазу якого зможуть побачити жителі окремих районів Європи. В Україні затемнення буде частковим, а найкращі умови для спостереження складуться на заході країни.

Сонячне затемнення 12 серпня: де і в котрій годині його буде видно в Україні

Де дивитися на сонячне затемнення в Україні. Фото з відкритих джерел

За даними NASA, смуга повного затемнення 12 серпня пройде через Гренландію, Ісландію, Атлантичний океан, північ Іспанії, частину Португалії та північ Росії. Часткові фази будуть доступні значно ширшій території Європи, а також частині Північної Африки, Канади та США.

Чи можна побачити сонячне затемнення в Україні 

В Україні сонячне затемнення 12 серпня розпочнеться приблизно о 20:10-20:15 за київським часом і завершиться близько 20:53. Однак конкретний час і частка закритого Місяцем сонячного диска залежатимуть від місця спостереження.

Найкращі умови в Україні для спостереженням за сонячним затемненням очікуються на Волині. Зокрема, біля Шацьких озер Місяць закриє близько 65% диска Сонця. Максимальна фаза прогнозується приблизно о 20:50.

У Львові пік затемнення очікується близько 20:43, а Місяць закриє приблизно 40% сонячного диска. В Ужгороді максимум припаде приблизно на 20:47, коли буде закрито понад 43% Сонця.

У центральних областях ефект буде сонячного затемнення слабшим. У Тернополі перекриття становитиме близько 26,4%, а в Хмельницькому — близько 16,3%.

Для людей у Києві, які захочуть побачити сонячне затемнення, це буде малопомітне явище. Затемнення триватиме лише близько дев'яти хвилин приблизно з 20:14 до 20:23. Максимальна фаза становитиме близько 8% сонячного диска.

На півдні та сході України спостерігати затемнення буде найскладніше. Сонце перебуватиме дуже низько над горизонтом або вже зайде до моменту максимальної фази.

Востаннє повне сонячне затемнення в Україні відбулося у 1961 році, а наступне не відбудеться впродовж цього століття.

Зауважимо, що навіть під час часткового затемнення не можна дивитися на Сонце неозброєним оком. Звичайні сонцезахисні окуляри також не забезпечують необхідного захисту. Для спостереження потрібні спеціальні сертифіковані окуляри зі стандартом ISO 12312-2 або спеціальні сонячні фільтри для телескопів і біноклів. 

Раніше портал "Коментарі" писали, чи буде кінець світу 12 серпня: над Україною відбудеться рідкісне космічне шоу.



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