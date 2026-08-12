Солнечное затмение 12 августа: где и в какое время его будет видно в Украине

12 августа 2026 года произойдет редкое солнечное затмение, полную фазу которого смогут увидеть жители отдельных районов Европы. В Украине затмение будет частичным, а лучшие условия для наблюдения сложатся на западе страны.

Где смотреть на солнечное затмение в Украине. Фото из открытых источников

По данным NASA, полоса полного затмения 12 августа пройдет через Гренландию, Исландию, Атлантический океан, север Испании, часть Португалии и север России. Частичные фазы будут доступны значительно более широкой территории Европы, а также части Северной Африки, Канады и США.

Можно ли увидеть солнечное затмение в Украине

В Украине солнечное затмение 12 августа начнется около 20:10-20:15 по киевскому времени и завершится около 20:53. Однако конкретное время и часть закрытого Луной солнечного диска будут зависеть от места наблюдения.

Лучшие условия в Украине для наблюдения за солнечным затмением ожидаются на Волыни. В частности, у Шацких озер Луна закроет около 65% диска Солнца. Максимальная фаза прогнозируется примерно в 20:50.

Во Львове пик затемнения ожидается около 20:43, а Луна закроет около 40% солнечного диска. В Ужгороде максимум придется примерно на 20:47, когда будет закрыто более 43% Солнца.

В центральных областях эффект будет солнечного затмения слабее. В Тернополе перекрытие составит около 26,4%, а в Хмельницком – около 16,3%.

Для людей в Киеве, желающих увидеть солнечное затмение, это будет малозаметное явление. Затемнение будет длиться около девяти минут примерно с 20:14 до 20:23. Максимальная фаза составит около 8% солнечного диска.

На юге и востоке Украины наблюдать затмение будет сложнее всего. Солнце будет очень низко над горизонтом или уже зайдет к моменту максимальной фазы.

Последнее полное солнечное затмение в Украине произошло в 1961 году, а следующее не произойдет в течение этого столетия.

Заметим, что даже во время частичного затемнения нельзя смотреть на Солнце невооруженным глазом. Обычные солнцезащитные очки также не обеспечивают необходимую защиту. Для наблюдения требуются специальные сертифицированные очки со стандартом ISO 12312-2 или специальные солнечные фильтры для телескопов и биноклей.

Ранее портал "Комментарии" писали, будет ли конец света 12 августа: над Украиной состоится редкое космическое шоу.