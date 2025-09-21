Сьогодні Місяць закриє Сонце: де побачити останнє сонячне затемнення 2025 року

21 вересня відбудеться останнє сонячне затемнення 2025 року. Це буде часткове затемнення, яке зможуть побачити мешканці південної півкулі, зокрема Нової Зеландії, Антарктиди та островів Тихого океану.

Сонячне затемнення. Фото з відкритих джерел

Хоча астрономічне явище не буде повним, а лише частковим, воно захоплюватиме своїм масштабом, коли Місяць закриє до 86% сонячного диска. Найкращі краєвиди прогнозують на південних територіях Нової Зеландії та в Антарктиці, а також на деяких тихоокеанських островах.

Жителі Островів Кука, Тонги, Фіджі та Самоа зможуть спостерігати від 17% до 32% перекриття Сонця. У різних регіонах Нової Зеландії затемнення сягне 66–72%. Також високий відсоток затемнення буде видно на деяких дослідницьких станціях в Антарктиці. Жителі Європи, зокрема українці не зможуть побачити останнє затемнення 2025 року, адже проживають у Північній півкулі. Однак за космічним явищем можна спостерігати онлайн.

Затемнення збігатиметься з важливою астрономічною подією — осіннім рівноденням у північній півкулі та весняним у південній. Вже 22 вересня Сонце перетне небесний екватор, знаменуючи початок нового сезону. Астрономи зазначають, що такий збіг додає події символічності, під час переходу від літа до осені людство зможе спостерігати за тим, як Місяць тимчасово "закриває" Сонце.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Ісландії будуть спостерігати за затемненням століття. Туристи масово викуповують місця, а перші бронювання почалися ще 10 років тому.

Також "Коментарі" писали про список, де зібрали повні сонячні затемнення до 2034 року. Коли і де можна побачити астрономічне явище.