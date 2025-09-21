Сегодня Луна закроет Солнце: где увидеть последнее солнечное затмение 2025 года

21 сентября состоится последнее солнечное затмение 2025 года. Это будет частичное затмение, которое смогут увидеть жители южного полушария, включая Новую Зеландию, Антарктиду и острова Тихого океана.

Солнечное затмение. Фото из открытых источников

Хотя астрономическое явление не будет полным, а лишь частичным, оно будет увлекать своим масштабом, когда Луна закроет до 86% солнечного диска. Лучшие виды прогнозируют на южных территориях Новой Зеландии и Антарктике, а также на некоторых тихоокеанских островах.

Жители островов Кука, Тонги, Фиджи и Самоа смогут наблюдать от 17% до 32% перекрытия Солнца. В разных регионах Новой Зеландии затмение составит 66–72%. Также высокий процент затемнения будет виден на некоторых исследовательских станциях в Антарктике. Жители Европы, в частности, украинцы не смогут увидеть последнее затмение 2025 года, ведь проживают в Северном полушарии. Однако за космическим явлением можно следить онлайн.

Затемнение будет совпадать с важным астрономическим событием — осенним равноденствием в северном полушарии и весенним в южном. Уже 22 сентября Солнце пересечет небесный экватор, знаменуя начало нового сезона. Астрономы отмечают, что такое совпадение придает события символичности, при переходе от лета к осени человечество сможет наблюдать за тем, как Луна временно "закрывает" Солнце.

