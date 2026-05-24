НЛО полювали на ядерні об'єкти США: ФБР оприлюднило нові документи

У США оприлюднили нову серію архівних документів ФБР, які містять свідчення про загадкові повітряні явища поблизу об’єктів, пов’язаних з ядерною програмою країни. У матеріалах згадуються "зелені вогняні кулі", дивні світлові об’єкти та незрозумілі частинки, які фіксували неподалік військових баз у період ранньої холодної війни.

НЛО. Фото: Міністерство оборони США

Основна частина документів стосується бази Сандія в Альбукерке, штат Нью-Мексико. Це один з ключових центрів американської ядерної програми після Другої світової війни. Згідно з розсекреченими даними, між 1948 та 1950 роками було зафіксовано щонайменше 209 повідомлень про невідомі об’єкти у небі.

"Частота незрозумілих повітряних явищ у районі Нью-Мексико була такою, що слід було розробити організований план повідомлення про ці спостереження", — йшлося у звіті.

У звітах описувалися сяючі зелені кулі, які рухалися з великою швидкістю та змінювали траєкторію під незвичними кутами. Частина інцидентів сталася поблизу стратегічних військових об’єктів і центрів атомних досліджень, що викликало серйозне занепокоєння у американських спецслужб.

Окрему увагу привернуло розслідування інциденту біля міста Сокорро у 1949 році. Тоді науковці намагалися зібрати мікрочастинки з атмосфери після появи загадкового об’єкта. У зразках пилу дослідники виявили велику кількість частинок з вмістом міді та кобальту. Попри версії про падіння метеоритів, ці елементи рідкісні та майже не трапляються у космічному камінні.

Документи також свідчать, що американські військові розглядали можливість використання літаків для збору матеріалів безпосередньо після появи загадкових об’єктів у небі.

ФБР розсекретило документи про НЛО

Варто зауважити, що жоден з розсекречених звітів не містить прямого підтвердження позаземного походження цих явищ. Разом з тим, архіви демонструють, наскільки серйозно американські спецслужби та науковці ставилися до подібних випадків на тлі страхів холодної війни та загроз для ядерної безпеки США.

