НЛО охотились на ядерные объекты США: ФБР обнародовало новые документы

В США обнародована новая серия архивных документов ФБР, содержащих свидетельства о загадочных воздушных явлениях вблизи объектов, связанных с ядерной программой страны. В материалах упоминаются "зеленые огненные шары", странные световые объекты и непонятные частицы, которые фиксировали недалеко от военных баз в период ранней холодной войны.

НЛО. Фото: Министерство обороны США

Основная часть документов относится к базе Сандия в Альбукерке, штат Нью-Мексико. Это один из ключевых центров американской ядерной программы после Второй мировой войны. Согласно рассекреченным данным, между 1948 и 1950 годами было зафиксировано не менее 209 сообщений о неизвестных объектах в небе.

"Частота непонятных воздушных явлений в районе Нью-Мексико была такой, что следовало разработать организованный план сообщения об этих наблюдениях", — говорилось в отчете.

В отчетах описывались сияющие зеленые шары, которые двигались с большой скоростью и меняли траекторию под необычными углами. Часть инцидентов произошла вблизи стратегических военных объектов и центров атомных исследований, что вызвало серьезную обеспокоенность у американских спецслужб.

Отдельное внимание привлекло расследование инцидента у города Сокорро в 1949 году. Тогда ученые пытались собрать микрочастицы из атмосферы после появления загадочного объекта. В образцах пыли исследователи обнаружили большое количество частиц с содержанием меди и кобальта. Несмотря на версии о падении метеоритов, эти элементы редки и почти не встречаются в космических камнях.

Документы также свидетельствуют о том, что американские военные рассматривали возможность использования самолетов для сбора материалов непосредственно после появления загадочных объектов в небе.

Следует отметить, что ни один из рассекреченных отчетов не содержит прямого подтверждения внеземного происхождения этих явлений. Вместе с тем архивы демонстрируют, насколько серьезно американские спецслужбы и ученые относились к подобным случаям на фоне страхов холодной войны и угроз для ядерной безопасности США.

