Нижче 300 км: США запускають супутники нового формату
commentss НОВИНИ Всі новини

Нижче 300 км: США запускають супутники нового формату

США вивели на орбіту експериментальні супутники нового типу, здатні працювати на дуже низьких висотах, що відкриває нові можливості для спостереження за Землею

19 грудня 2025, 01:45
Автор:
Ткачова Марія

Сполучені Штати здійснили запуск нового типу супутників, здатних працювати на наднизьких навколоземних орбітах. Про це повідомляє видання Space.

Нижче 300 км: США запускають супутники нового формату

Космічні супутники США

Ракета Electron стартувала з космодрому на острові Валлопс у штаті Вірджинія та успішно вивела на орбіту чотири експериментальні супутники DiskSat, призначені для Космічних сил США. Запуск відбувся в межах програми космічних випробувань STP-S30.

DiskSat розраховані на роботу на дуже низьких орбітах — нижче 300 кілометрів над поверхнею Землі. Такі висоти є особливо важливими для місій спостереження, адже дозволяють отримувати детальніші зображення та дані. Під час цього запуску супутники вивели на орбіту приблизно 550 кілометрів, чого було досягнуто орієнтовно за 55 хвилин після старту.

Однією з ключових особливостей DiskSat є їхня незвична форма. Замість традиційної квадратної конструкції супутники мають вигляд тонкого диска діаметром близько 102 сантиметрів і товщиною лише 2,5 сантиметра. Розробники вважають, що така форма може покращити аеродинамічні властивості апаратів та підвищити ефективність роботи малих супутників на низьких орбітах.

DiskSat є експериментальним типом космічних апаратів, розроблених компанією Aerospace Corporation за фінансової підтримки NASA. Проєкт має на меті перевірити нові конструкційні рішення, а також технології, які можуть бути використані в майбутніх цивільних і військових супутникових програмах США.

Фахівці зазначають, що успішне використання супутників на наднизьких орбітах може суттєво розширити можливості космічної розвідки, моніторингу навколишнього середовища та спостереження за інфраструктурою на поверхні Землі.

