Ниже 300 км: США запускают спутники нового формата

Соединенные Штаты совершили запуск нового типа спутников, способных работать на сверхнизких околоземных орбитах. Об этом сообщает издание Space.

Космические спутники США

Ракета Electron стартовала с космодрома на острове Валлопс в штате Вирджиния и успешно вывела на орбиту четыре экспериментальных спутника DiskSat, предназначенных для Космических сил США. Запуск прошел в рамках программы космических испытаний STP-S30.

DiskSat рассчитаны на работу на очень низких орбитах – ниже 300 километров над поверхностью Земли. Такие высоты особенно важны для миссий наблюдения, ведь позволяют получать более детальные изображения и данные. Во время этого запуска спутники вывели на орбиту примерно 550 километров, что было достигнуто ориентировочно через 55 минут после старта.

Одной из ключевых особенностей DiskSat является их необычная форма. Вместо традиционной квадратной конструкции спутники имеют вид тонкого диска диаметром около 102 сантиметров и толщиной всего 2,5 сантиметра. Разработчики считают, что такая форма может улучшить аэродинамические свойства аппарата и повысить эффективность работы малых спутников на низких орбитах.

DiskSat является экспериментальным типом космических аппаратов, разработанных компанией Aerospace Corporation при финансовой поддержке NASA. Цель проекта – проверить новые конструкционные решения, а также технологии, которые могут быть использованы в будущих гражданских и военных спутниковых программах США.

Специалисты отмечают, что успешное использование спутников на сверхнизких орбитах может существенно расширить возможности космической разведки, мониторинга окружающей среды и наблюдение за инфраструктурой на Земле.

