Найнебезпечніший етап: екіпаж повертається на Землю

Космічний корабель "Оріон" із екіпажем місії Artemis II має повернутися на Землю в ніч на 11 квітня. Приводнення заплановане на 03:07 за київським часом у Тихому океані поблизу узбережжя Каліфорнії.

Екіпаж місії Artemis || повертається на Землю

Перед цим астронавтам доведеться пройти найнебезпечніший етап місії — вхід у атмосферу Землі. Капсула рухатиметься зі швидкістю близько 40 230 км/год, що є рекордом для пілотованих польотів.

Ключовим фактором успішного повернення є точність траєкторії. Корабель має увійти в атмосферу під кутом 6,1 градуса. Якщо кут буде меншим, капсула може відскочити назад у космос. Якщо більшим — виникає ризик критичного перегріву і руйнування.

Додаткову напругу створює той факт, що під час попередньої місії "Артеміда I" теплозахисний екран корабля отримав понад 100 пошкоджень.

Після входу в атмосферу капсула приводниться у Тихому океані. Вона може опинитися у різних положеннях, однак спеціальна система надувних подушок переведе її у вертикальний стан.

Після приводнення астронавтів оглянуть водолази та медики ВМС США, після чого їх евакуюють гелікоптерами на рятувальний корабель USS John P. Murtha.

Місія "Артеміда II", що стартувала 1 квітня 2026 року, стала першим пілотованим польотом до Місяця за понад пів століття. Екіпаж встановив рекорд віддалення від Землі — понад 406 тисяч кілометрів.

Склад місії також став історичним: у глибокий космос вирушили перша жінка, перший темношкірий астронавт та перший представник Канади.

Ця місія є ключовим етапом підготовки до наступних польотів, метою яких є повернення людини на поверхню Місяця.



