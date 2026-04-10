logo

BTC/USD

73115

ETH/USD

2250.24

USD/UAH

43.46

EUR/UAH

50.91

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Самый опасный этап: экипаж возвращается на Землю
commentss НОВОСТИ Все новости

Самый опасный этап: экипаж возвращается на Землю

Экипаж миссии Artemis II готовится к самому опасному этапу – возвращение на Землю

10 апреля 2026, 22:03
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Космический корабль Орион с экипажем миссии Artemis II должен вернуться на Землю в ночь на 11 апреля. Приводнение запланировано на 03:07 по киевскому времени в Тихом океане у побережья Калифорнии.

Самый опасный этап: экипаж возвращается на Землю

Экипаж миссии Artemis || возвращается на Землю

Перед этим астронавтам предстоит пройти самый опасный этап миссии – вход в атмосферу Земли. Капсула будет двигаться со скоростью около 40230 км/ч, что является рекордом для пилотируемых полетов.

Ключевым фактором успешного возвращения является точность траектории. Корабль должен войти в атмосферу под углом 6,1 градуса. Если угол будет меньше, капсула может отскочить обратно в космос. Если больше — возникает риск критического перегрева и разрушения.

Дополнительное напряжение создает тот факт, что во время предыдущей миссии Артемида I теплозащитный экран корабля получил более 100 повреждений.

После входа в атмосферу капсула приводится в Тихом океане. Она может оказаться в разных положениях, однако специальная система надувных подушек переведет ее в вертикальное состояние.

После приводки астронавтов осмотрят водолазы и медики ВМС США, после чего их эвакуируют вертолетами на спасательный корабль USS John P. Murtha.

Миссия "Артемида II", стартовавшая 1 апреля 2026 года, стала первым пилотируемым полетом к Луне более полувека. Экипаж установил рекорд удаления от Земли – более 406 тысяч километров.

Состав миссии стал историческим: в глубокий космос отправились первая женщина, первый темнокожий астронавт и первый представитель Канады.

Эта миссия является ключевым этапом подготовки к следующим полетам, целью которых является возвращение человека на поверхность Луны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что у странская певица Оля Полякова в 16-летнем возрасте стала жертвой насилия в отношениях, что привело к серьезным травмам и длительному лечению.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/novynylive/194042
Теги:

Новости

Все новости