Мільярдер вигадав конкурс на 3 млрд доларів: потрібно довести, що Земля пласка

76-річний американський мільярдер, генеральний директор Columbia Sportswear Тім Бойл оголосив про незвичний конкурс. Підприємець пообіцяв подарувати свій сімейний бізнес вартістю близько 3 мільярдів доларів тому, хто зможе надати докази плоскої Землі.
Мільярдер придумав конкурс для плоскоземельців. Фото з відкритих джерел
Тім Бойл у спеціальному відео звернувся до прихильників теорії пласкої Землі, де оголосив про умови конкурсу.
За його словами, компанія створила окрему юрособу, яка буде передана тому, хто надасть доказ "краю світу". У ролику також пояснюється, що доказом пласкої Землі буде "видимий, фізичний край планети", тобто "прірва, що спадає в безодню".
Однак у відео також сказано, що плоскоземельці не мають маніпулювати, зокрема доказом не буде вершина скелі, каньйони, чи "ваш приятель Дейв, який офіційно змінить своє ім'я на Край Землі". У кінці відео Бойл іронічно радить плоскоземельцям надягти одяг Columbia, оскільки "в дорозі на край Землі він точно знадобиться".
Наука давно довела, що Землі кругла. Це сталося у 6-5 століттях до нашої ери. Піфагор першим висунув цю гіпотезу, потім Арістотель навів деякі докази, зокрема, що кораблі зникають за горизонтом, а Ератосфен науково виміряв окружність планети. Однак опитування Університету Нью-Гемпшира у 2021 році показало, що майже 10% американців так чи інакше вірять у те, що Земля пласка.
