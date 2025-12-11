Мільярдер вигадав конкурс на 3 млрд доларів: потрібно довести, що Земля пласка

76-річний американський мільярдер, генеральний директор Columbia Sportswear Тім Бойл оголосив про незвичний конкурс. Підприємець пообіцяв подарувати свій сімейний бізнес вартістю близько 3 мільярдів доларів тому, хто зможе надати докази плоскої Землі.

Мільярдер придумав конкурс для плоскоземельців. Фото з відкритих джерел

Тім Бойл у спеціальному відео звернувся до прихильників теорії пласкої Землі, де оголосив про умови конкурсу.

"Це повідомлення для прихильників плоскої Землі. Ви стверджуєте, що Земля має край. Тож просто зробіть фотографію, надішліть її нам, і ви отримаєте всі активи компанії. Без паперової роботи, без юристів, без підступів", — заявив Бойл.

За його словами, компанія створила окрему юрособу, яка буде передана тому, хто надасть доказ "краю світу". У ролику також пояснюється, що доказом пласкої Землі буде "видимий, фізичний край планети", тобто "прірва, що спадає в безодню".

Однак у відео також сказано, що плоскоземельці не мають маніпулювати, зокрема доказом не буде вершина скелі, каньйони, чи "ваш приятель Дейв, який офіційно змінить своє ім'я на Край Землі". У кінці відео Бойл іронічно радить плоскоземельцям надягти одяг Columbia, оскільки "в дорозі на край Землі він точно знадобиться".

Наука давно довела, що Землі кругла. Це сталося у 6-5 століттях до нашої ери. Піфагор першим висунув цю гіпотезу, потім Арістотель навів деякі докази, зокрема, що кораблі зникають за горизонтом, а Ератосфен науково виміряв окружність планети. Однак опитування Університету Нью-Гемпшира у 2021 році показало, що майже 10% американців так чи інакше вірять у те, що Земля пласка.

