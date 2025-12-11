logo

BTC/USD

92404

ETH/USD

3239.75

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

49.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech космос Миллиардер придумал конкурс на 3 млрд долларов: нужно доказать, что Земля плоская
commentss НОВОСТИ Все новости

Миллиардер придумал конкурс на 3 млрд долларов: нужно доказать, что Земля плоская

Гендиректор Columbia Sportswear Тим Бойл объявил вызов поклонникам теории плоской Земли

11 декабря 2025, 17:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

76-летний американский миллиардер, генеральный директор Columbia Sportswear Тим Бойл объявил о необычном конкурсе. Предприниматель пообещал подарить свой семейный бизнес стоимостью около 3 миллиардов долларов тому, кто сможет предоставить доказательства плоской Земли.

Миллиардер придумал конкурс на 3 млрд долларов: нужно доказать, что Земля плоская

Миллиардер придумал конкурс для плоскоземельцев. Фото из открытых источников

Тим Бойл в специальном видео обратился к поклонникам теории плоской Земли, где объявил об условиях конкурса.

"Это сообщение для поклонников плоской Земли. Вы утверждаете, что Земля имеет край. Так что просто сделайте фотографию, пришлите ее нам, и вы получите все активы компании. Без бумажной работы, без юристов, без происков", — заявил Бойл.

По его словам, компания создала отдельное юрлицо, которое будет передано тому, кто предоставит доказательство "края мира". В ролике также объясняется, что доказательством плоской Земли будет "видимый, физический край планеты", то есть "спадающаяся в бездну пропасть".

Однако в видео также сказано, что плоскоземельцы не должны манипулировать, в частности доказательством не будет вершина скалы, каньоны или "ваш приятель Дэйв, который официально сменит свое имя на Край Земли". В конце видео Бойл иронически советует плоскоземельцам надеть одежду Columbia, поскольку "в дороге на край Земли она точно пригодится".

Наука давно доказала, что Земля круглая. Это произошло в 6-5 веках до н.э. Пифагор первым выдвинул эту гипотезу, затем Аристотель привел некоторые доказательства, в частности, что корабли исчезают за горизонтом, а Эратосфен научно измерил окружность планеты. Однако опрос Университета Нью-Гэмпшира в 2021 году показал, что почти 10% американцев так или иначе верят в то, что Земля плоская.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что конспирологи подвергли сомнению полет Кэти Перри в космос на ракете Blue Origin.

Также "Комментарии" писали, что известный сторонник конспирологической теории плоской Земли разбился на самодельной ракете.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.wionews.com/trending/billionaire-ceo-promises-to-give-away-his-3bn-company-to-anyone-who-can-prove-earth-is-flat-1765177739170
Теги:

Новости

Все новости