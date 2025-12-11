Миллиардер придумал конкурс на 3 млрд долларов: нужно доказать, что Земля плоская

76-летний американский миллиардер, генеральный директор Columbia Sportswear Тим Бойл объявил о необычном конкурсе. Предприниматель пообещал подарить свой семейный бизнес стоимостью около 3 миллиардов долларов тому, кто сможет предоставить доказательства плоской Земли.

Миллиардер придумал конкурс для плоскоземельцев. Фото из открытых источников

Тим Бойл в специальном видео обратился к поклонникам теории плоской Земли, где объявил об условиях конкурса.

"Это сообщение для поклонников плоской Земли. Вы утверждаете, что Земля имеет край. Так что просто сделайте фотографию, пришлите ее нам, и вы получите все активы компании. Без бумажной работы, без юристов, без происков", — заявил Бойл.

По его словам, компания создала отдельное юрлицо, которое будет передано тому, кто предоставит доказательство "края мира". В ролике также объясняется, что доказательством плоской Земли будет "видимый, физический край планеты", то есть "спадающаяся в бездну пропасть".

Однако в видео также сказано, что плоскоземельцы не должны манипулировать, в частности доказательством не будет вершина скалы, каньоны или "ваш приятель Дэйв, который официально сменит свое имя на Край Земли". В конце видео Бойл иронически советует плоскоземельцам надеть одежду Columbia, поскольку "в дороге на край Земли она точно пригодится".

Наука давно доказала, что Земля круглая. Это произошло в 6-5 веках до н.э. Пифагор первым выдвинул эту гипотезу, затем Аристотель привел некоторые доказательства, в частности, что корабли исчезают за горизонтом, а Эратосфен научно измерил окружность планеты. Однако опрос Университета Нью-Гэмпшира в 2021 году показал, что почти 10% американцев так или иначе верят в то, что Земля плоская.

