Чому зараз всі почали погано спати: дослідження здивувало

Велика кількість космічних супутників на орбіті може впливати на якість людського сну через світлове забруднення нічного неба. Про це йдеться у новому науковому дослідженні.

На сон людей впливають супутники з неба

Науковці пояснюють, що світло в нічний час може порушувати циркадний ритм — біологічний механізм, який регулює цикл сну, вироблення гормонів, температуру тіла та обмін речовин.

Навіть короткочасні порушення цього ритму можуть спричиняти втому, проблеми з пам’яттю, травленням та загоєнням ран. Якщо ж такі порушення стають тривалими, вони можуть підвищувати ризик серцево-судинних захворювань, діабету, ожиріння та ослаблення імунної системи.

Одна з причин занепокоєння — швидке зростання кількості супутників на навколоземній орбіті.

Наразі навколо Землі перебуває понад 12 тисяч супутників, з яких понад 9600 належать системі Starlink.

При цьому кількість апаратів може суттєво зрости, оскільки компанії планують запускати десятки тисяч нових супутників для інтернет-мереж та інших технологічних проєктів.

Деякі майбутні проєкти можуть зробити нічне небо ще яскравішим. Зокрема, один зі стартапів розглядає ідею використання дзеркальних супутників, які відбиватимуть сонячне світло на Землю вночі, фактично створюючи додаткове освітлення для міст з орбіти.

