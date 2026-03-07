logo

Почему сейчас все начали плохо спать: исследование удивило

Космические спутники могут ухудшать сон людей

7 марта 2026, 16:38
Большое количество космических спутников на орбите может влиять на качество человеческого сна из-за светового загрязнения ночного неба. Об этом говорится в новом научном исследовании.

На сон людей влияют спутники с неба

Ученые объясняют, что свет в ночное время может нарушать циркадный ритм – биологический механизм, регулирующий цикл сна, выработку гормонов, температуру тела и обмен веществ.

Даже кратковременные нарушения этого ритма могут вызвать усталость, проблемы с памятью, пищеварением и заживлением ран. Если такие нарушения становятся длительными, они могут повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения и ослабления иммунной системы.

Одна из причин беспокойства – быстрый рост числа спутников на околоземной орбите.

В настоящее время вокруг Земли находится более 12 тысяч спутников, из которых более 9600 принадлежат системе Starlink.

При этом количество аппаратов может значительно возрасти, поскольку компании планируют запускать десятки тысяч новых спутников для интернет-сетей и других технологических проектов.

Некоторые будущие проекты могут сделать ночное небо еще ярче. В частности, один из стартапов рассматривает идею использования зеркальных спутников, отражающих солнечный свет на Землю ночью, фактически создавая дополнительное освещение для городов с орбиты.

Источник: https://news.northwestern.edu/stories/2026/03/sleep-experts-warn-fcc-satellites-could-dramatically-increase-light-pollution
