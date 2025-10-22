Всесвітньо відома компанія звільнить 600 тисяч працівників: хто їх замінить

Компанія Amazon готується до наймасштабнішої автоматизації у своїй історії – 600 тисяч роботів зможуть зайняти місця людей. Таким чином Amazon планує зекномити доволі солідну суму у майбутньому. Процес замінити людей на роботів має закінчитися до 2033 року. Про це повідомляє The New York Times.

Роботи замінять нових працівників. Фото: з відкритих джерел

В публікації зазначається, що, незважаючи на те, що обсяги продажів за цей час, як очікується, подвояться, Amazon робить ставку на роботів, які повинні взяти на себе до трьох чвертей усіх завдань.

Як говориться у внутрішніх документах компанії, команда з робототехніки планує автоматизувати 75% логістичних процесів, а вже до 2027 року компанія зможе обійтися без 160 тисяч робочих місць, які інакше довелося б створити. Це дасть змогу економити близько 30 центів на кожному товарі, що доставляється клієнту. Це приблизно 12.6 мільярда доларів з 2025 по 2027 рік.

Усередині Amazon розуміють, що масова автоматизація неминуче викличе негативну реакцію. За даними NYT, компанія обговорювала, як поліпшити імідж "соціально відповідального роботодавця". Серед ідей — участь у благодійних ініціативах і відмова від слів на кшталт "штучний інтелект" або "автоматизація" на користь більш нейтральних виразів, як-от "сучасні технології" або "роботи-помічники".

Представник Amazon Келлі Нантел заявила, що витік відображає точку зору лише однієї команди і не відображає стратегію компанії в цілому.

"Ми активно наймаємо співробітників по всій країні і нещодавно оголосили про плани прийняти на роботу 250 тисяч осіб до святкового сезону. Витоки часто дають неповне або спотворене уявлення, і це якраз такий випадок" – зазначила фахівець.

У свою чергу економісти переконані, що така тенденція не стане поодиноким випадком, адже лауреат Нобелівської премії з економіки Дарон Аджемоглу зазначив, що Amazon має унікальний стимул для впровадження роботизації, і якщо компанія доб'ється успіху, її приклад неминуче підхоплять інші корпорації.

